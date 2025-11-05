BiržaDEX+
Reāllaika Xeleb Protocol cena šodien ir 0.01851 USD. Seko līdzi reāllaika XCX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XCX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XCX

XCX Cenas informācija

Kas ir XCX

XCX Tehniskais dokuments

XCX Oficiālā tīmekļa vietne

XCX Tokenomika

XCX Cenas prognoze

XCX Vēsture

XCX iegādes rokasgrāmata

XCX uz bezseguma valūtu konvertētājs

XCX Tūlītējie darījumi

XCX USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Xeleb Protocol logotips

Xeleb Protocol kurss(XCX)

1 XCX uz USD reāllaika cena:

$0.01851
-6.75%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:04 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01833
24h zemākā
$ 0.02003
24h augstākā

$ 0.01833
$ 0.02003
$ 0.09145411179261065
$ 0.019350065397083154
+0.21%

-6.75%

-42.34%

-42.34%

Xeleb Protocol (XCX) reāllaika cena ir $ 0.01851. Pēdējo 24 stundu laikā XCX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01833 līdz augstākajai $ 0.02003, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XCX visu laiku augstākā cena ir $ 0.09145411179261065, savukārt zemākā - $ 0.019350065397083154.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XCX ir mainījies par +0.21% pēdējā stundā, par -6.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) tirgus informācija

No.1784

$ 2.00M
$ 287.20K
$ 18.51M
108.30M
1,000,000,000
999,896,294.8614527
10.83%

BSC

Pašreizējais Xeleb Protocol tirgus maksimums ir $ 2.00M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 287.20K. XCX apjoms apgrozībā ir 108.30M ar kopējo apjomu 999896294.8614527. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.51M.

Xeleb Protocol (XCX) cenas vēsture USD

Seko Xeleb Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0013399-6.75%
30 dienas$ -0.0539-74.44%
60 dienas$ -0.01913-50.83%
90 dienas$ -0.00149-7.45%
Xeleb Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien XCX cena mainījās par $ -0.0013399 (-6.75%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Xeleb Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0539 (-74.44%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Xeleb Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XCX piedzīvoja izmaiņas $ -0.01913 (-50.83%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Xeleb Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00149 (-7.45%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Xeleb Protocol (XCX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Xeleb Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Xeleb Protocol (XCX)?

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Xeleb Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XCX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Xeleb Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Xeleb Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Xeleb Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Xeleb Protocol (XCX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Xeleb Protocol (XCX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Xeleb Protocol prognozes.

Apskati Xeleb Protocol cenas prognozi!

Xeleb Protocol (XCX) tokenomika

Xeleb Protocol (XCX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XCX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Xeleb Protocol (XCX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Xeleb Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Xeleb Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Xeleb Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Xeleb Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Xeleb Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Xeleb Protocol

Kāda ir Xeleb Protocol (XCX) vērtība šodien?
Reāllaika XCX cena USD ir 0.01851 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XCX uz USD cena?
Pašreizējā XCX uz USD cena ir $ 0.01851. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Xeleb Protocol tirgus maksimums?
XCX tirgus maksimums ir $ 2.00M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XCX apjoms apgrozībā?
XCX apjoms apgrozībā ir 108.30M USD.
Kāda bija XCX vēsturiski augstākā cena?
XCX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.09145411179261065 USD apmērā.
Kāda bija XCX vēsturiski zemākā cena?
XCX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.019350065397083154 USD.
Kāds ir XCX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XCX tirdzniecības apjoms ir $ 287.20K USD.
Vai XCX šogad kāps augstāk?
XCX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XCX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:04 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

XCX uz USD kalkulators

Summa

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.0185 USD

Tirgot XCX

XCX/USDT
$0.01851
-6.75%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

