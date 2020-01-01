XCAD Network (XCAD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XCAD Network (XCAD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
XCAD Network (XCAD) informācija

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xcadnetwork.com/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

XCAD Network (XCAD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XCAD Network (XCAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.37M
Kopējais apjoms:
$ 198.81M
Apjoms apgrozībā:
$ 47.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.10628
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.027238932577182195
Pašreizējā cena:
$ 0.02868
XCAD Network (XCAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XCAD Network (XCAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XCAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XCAD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XCAD tokenomiku, uzzini XCAD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XCAD

Vēlies iekļaut XCAD Network (XCAD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XCAD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XCAD Network (XCAD) cenas vēsture

XCAD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XCAD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XCAD? Mūsu XCAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.