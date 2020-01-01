Avalaunch (XAVA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Avalaunch (XAVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Avalaunch (XAVA) informācija

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://avalaunch.app
Bloku pārlūks:
https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/

Avalaunch (XAVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Avalaunch (XAVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 30.68M
Visu laiku augstākā cena:
$ 20.7
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.1386760254658109
Pašreizējā cena:
$ 0.3068
Avalaunch (XAVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Avalaunch (XAVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XAVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XAVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XAVA tokenomiku, uzzini XAVA tokena reāllaika cenu!

