BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Anoma cena šodien ir 0.03001 USD. Seko līdzi reāllaika XAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XAN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Anoma cena šodien ir 0.03001 USD. Seko līdzi reāllaika XAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XAN

XAN Cenas informācija

Kas ir XAN

XAN Tehniskais dokuments

XAN Oficiālā tīmekļa vietne

XAN Tokenomika

XAN Cenas prognoze

XAN Vēsture

XAN iegādes rokasgrāmata

XAN uz bezseguma valūtu konvertētājs

XAN Tūlītējie darījumi

XAN USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Anoma logotips

Anoma kurss(XAN)

1 XAN uz USD reāllaika cena:

$0.03001
$0.03001$0.03001
+7.40%1D
USD
Anoma (XAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:57 (UTC+8)

Anoma (XAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02675
$ 0.02675$ 0.02675
24h zemākā
$ 0.03034
$ 0.03034$ 0.03034
24h augstākā

$ 0.02675
$ 0.02675$ 0.02675

$ 0.03034
$ 0.03034$ 0.03034

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131$ 0.02529599016007131

+10.24%

+7.40%

-26.81%

-26.81%

Anoma (XAN) reāllaika cena ir $ 0.03001. Pēdējo 24 stundu laikā XAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02675 līdz augstākajai $ 0.03034, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XAN visu laiku augstākā cena ir $ 0.2551582195617884, savukārt zemākā - $ 0.02529599016007131.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XAN ir mainījies par +10.24% pēdējā stundā, par +7.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Anoma (XAN) tirgus informācija

No.363

$ 75.03M
$ 75.03M$ 75.03M

$ 187.66K
$ 187.66K$ 187.66K

$ 300.10M
$ 300.10M$ 300.10M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

Pašreizējais Anoma tirgus maksimums ir $ 75.03M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 187.66K. XAN apjoms apgrozībā ir 2.50B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 300.10M.

Anoma (XAN) cenas vēsture USD

Seko Anoma cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0020677+7.40%
30 dienas$ -0.08899-74.79%
60 dienas$ -0.01999-39.98%
90 dienas$ -0.01999-39.98%
Anoma Cenas izmaiņas šodien

Šodien XAN cena mainījās par $ +0.0020677 (+7.40%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Anoma 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.08899 (-74.79%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Anoma 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XAN piedzīvoja izmaiņas $ -0.01999 (-39.98%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Anoma 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01999 (-39.98%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Anoma (XAN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Anoma cenas vēstures lapu.

Kas ir Anoma (XAN)?

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Anoma ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XAN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Anoma mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Anoma pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Anoma cenas prognoze (USD)

Kāda būs Anoma (XAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Anoma (XAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Anoma prognozes.

Apskati Anoma cenas prognozi!

Anoma (XAN) tokenomika

Anoma (XAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XAN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Anoma (XAN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Anoma? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Anoma MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XAN uz vietējām valūtām

1 Anoma(XAN) uz VND
789.71315
1 Anoma(XAN) uz AUD
A$0.0462154
1 Anoma(XAN) uz GBP
0.0228076
1 Anoma(XAN) uz EUR
0.0261087
1 Anoma(XAN) uz USD
$0.03001
1 Anoma(XAN) uz MYR
RM0.1257419
1 Anoma(XAN) uz TRY
1.2628208
1 Anoma(XAN) uz JPY
¥4.59153
1 Anoma(XAN) uz ARS
ARS$43.7461772
1 Anoma(XAN) uz RUB
2.4305099
1 Anoma(XAN) uz INR
2.6627873
1 Anoma(XAN) uz IDR
Rp500.1664666
1 Anoma(XAN) uz PHP
1.7600865
1 Anoma(XAN) uz EGP
￡E.1.419473
1 Anoma(XAN) uz BRL
R$0.1617539
1 Anoma(XAN) uz CAD
C$0.0423141
1 Anoma(XAN) uz BDT
3.658219
1 Anoma(XAN) uz NGN
43.30443
1 Anoma(XAN) uz COP
$115.86861
1 Anoma(XAN) uz ZAR
R.0.5260753
1 Anoma(XAN) uz UAH
1.2628208
1 Anoma(XAN) uz TZS
T.Sh.73.9161305
1 Anoma(XAN) uz VES
Bs6.69223
1 Anoma(XAN) uz CLP
$28.38946
1 Anoma(XAN) uz PKR
Rs8.4844272
1 Anoma(XAN) uz KZT
15.728241
1 Anoma(XAN) uz THB
฿0.9774257
1 Anoma(XAN) uz TWD
NT$0.9282093
1 Anoma(XAN) uz AED
د.إ0.1101367
1 Anoma(XAN) uz CHF
Fr0.0243081
1 Anoma(XAN) uz HKD
HK$0.2331777
1 Anoma(XAN) uz AMD
֏11.4803255
1 Anoma(XAN) uz MAD
.د.م0.2793931
1 Anoma(XAN) uz MXN
$0.5608869
1 Anoma(XAN) uz SAR
ريال0.1125375
1 Anoma(XAN) uz ETB
Br4.5801262
1 Anoma(XAN) uz KES
KSh3.8769919
1 Anoma(XAN) uz JOD
د.أ0.02127709
1 Anoma(XAN) uz PLN
0.1113371
1 Anoma(XAN) uz RON
лв0.1329443
1 Anoma(XAN) uz SEK
kr0.2874958
1 Anoma(XAN) uz BGN
лв0.051017
1 Anoma(XAN) uz HUF
Ft10.1487818
1 Anoma(XAN) uz CZK
0.6377125
1 Anoma(XAN) uz KWD
د.ك0.00921307
1 Anoma(XAN) uz ILS
0.0978326
1 Anoma(XAN) uz BOB
Bs0.2073691
1 Anoma(XAN) uz AZN
0.051017
1 Anoma(XAN) uz TJS
SM0.2766922
1 Anoma(XAN) uz GEL
0.0816272
1 Anoma(XAN) uz AOA
Kz27.5068659
1 Anoma(XAN) uz BHD
.د.ب0.01128376
1 Anoma(XAN) uz BMD
$0.03001
1 Anoma(XAN) uz DKK
kr0.195065
1 Anoma(XAN) uz HNL
L0.7904634
1 Anoma(XAN) uz MUR
1.377459
1 Anoma(XAN) uz NAD
$0.5194731
1 Anoma(XAN) uz NOK
kr0.3067022
1 Anoma(XAN) uz NZD
$0.0528176
1 Anoma(XAN) uz PAB
B/.0.03001
1 Anoma(XAN) uz PGK
K0.1263421
1 Anoma(XAN) uz QAR
ر.ق0.1092364
1 Anoma(XAN) uz RSD
дин.3.0637209
1 Anoma(XAN) uz UZS
soʻm361.5661819
1 Anoma(XAN) uz ALL
L2.5241411
1 Anoma(XAN) uz ANG
ƒ0.0537179
1 Anoma(XAN) uz AWG
ƒ0.0537179
1 Anoma(XAN) uz BBD
$0.06002
1 Anoma(XAN) uz BAM
KM0.051017
1 Anoma(XAN) uz BIF
Fr88.49949
1 Anoma(XAN) uz BND
$0.039013
1 Anoma(XAN) uz BSD
$0.03001
1 Anoma(XAN) uz JMD
$4.8175053
1 Anoma(XAN) uz KHR
120.5219606
1 Anoma(XAN) uz KMF
Fr12.78426
1 Anoma(XAN) uz LAK
652.3912913
1 Anoma(XAN) uz LKR
රු9.1464478
1 Anoma(XAN) uz MDL
L0.5083694
1 Anoma(XAN) uz MGA
Ar134.573843
1 Anoma(XAN) uz MOP
P0.24008
1 Anoma(XAN) uz MVR
0.462154
1 Anoma(XAN) uz MWK
MK52.1006611
1 Anoma(XAN) uz MZN
MT1.9191395
1 Anoma(XAN) uz NPR
रु4.2572186
1 Anoma(XAN) uz PYG
212.83092
1 Anoma(XAN) uz RWF
Fr43.48449
1 Anoma(XAN) uz SBD
$0.2469823
1 Anoma(XAN) uz SCR
0.4252417
1 Anoma(XAN) uz SRD
$1.155385
1 Anoma(XAN) uz SVC
$0.2625875
1 Anoma(XAN) uz SZL
L0.5194731
1 Anoma(XAN) uz TMT
m0.1053351
1 Anoma(XAN) uz TND
د.ت0.08801933
1 Anoma(XAN) uz TTD
$0.2034678
1 Anoma(XAN) uz UGX
Sh104.55484
1 Anoma(XAN) uz XAF
Fr17.13571
1 Anoma(XAN) uz XCD
$0.081027
1 Anoma(XAN) uz XOF
Fr17.13571
1 Anoma(XAN) uz XPF
Fr3.09103
1 Anoma(XAN) uz BWP
P0.405135
1 Anoma(XAN) uz BZD
$0.0603201
1 Anoma(XAN) uz CVE
$2.8920637
1 Anoma(XAN) uz DJF
Fr5.31177
1 Anoma(XAN) uz DOP
$1.9251415
1 Anoma(XAN) uz DZD
د.ج3.9196061
1 Anoma(XAN) uz FJD
$0.0684228
1 Anoma(XAN) uz GNF
Fr260.93695
1 Anoma(XAN) uz GTQ
Q0.2298766
1 Anoma(XAN) uz GYD
$6.278092
1 Anoma(XAN) uz ISK
kr3.81127

Anoma resurss

Dziļākai izpratnei par Anoma, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Anoma vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Anoma

Kāda ir Anoma (XAN) vērtība šodien?
Reāllaika XAN cena USD ir 0.03001 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XAN uz USD cena?
Pašreizējā XAN uz USD cena ir $ 0.03001. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Anoma tirgus maksimums?
XAN tirgus maksimums ir $ 75.03M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XAN apjoms apgrozībā?
XAN apjoms apgrozībā ir 2.50B USD.
Kāda bija XAN vēsturiski augstākā cena?
XAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.2551582195617884 USD apmērā.
Kāda bija XAN vēsturiski zemākā cena?
XAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02529599016007131 USD.
Kāds ir XAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XAN tirdzniecības apjoms ir $ 187.66K USD.
Vai XAN šogad kāps augstāk?
XAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:57 (UTC+8)

Anoma (XAN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

XAN uz USD kalkulators

Summa

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.03001 USD

Tirgot XAN

XAN/USDC
$0.03001
$0.03001$0.03001
+7.40%
XAN/USDT
$0.03001
$0.03001$0.03001
+6.94%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,030.00
$100,030.00$100,030.00

-3.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,175.48
$3,175.48$3,175.48

-9.45%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.87
$150.87$150.87

-6.57%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1233
$2.1233$2.1233

-6.95%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,030.00
$100,030.00$100,030.00

-3.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,175.48
$3,175.48$3,175.48

-9.45%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.87
$150.87$150.87

-6.57%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1233
$2.1233$2.1233

-6.95%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15710
$0.15710$0.15710

-4.16%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34506
$0.34506$0.34506

+2,149.41%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.1372
$3.1372$3.1372

+1,991.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000183
$0.000000000183$0.000000000183

+112.79%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%