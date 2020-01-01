Wall Street Memes (WSM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wall Street Memes (WSM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wall Street Memes (WSM) informācija

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wallstmemes.com/en/
Tehniskais dokuments:
https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wall Street Memes (WSM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 956.61K
Kopējais apjoms:
$ 1.90B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.88B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.07977
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000384323782852664
Pašreizējā cena:
$ 0.0005081
Wall Street Memes (WSM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wall Street Memes (WSM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WSM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WSM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WSM tokenomiku, uzzini WSM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WSM

Vēlies iekļaut Wall Street Memes (WSM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WSM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Wall Street Memes (WSM) cenas vēsture

WSM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WSM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WSM? Mūsu WSM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

