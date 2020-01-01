WeSendit (WSI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par WeSendit (WSI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
WeSendit (WSI) informācija

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wesendit.io
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

WeSendit (WSI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WeSendit (WSI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 819.49K
Kopējais apjoms:
$ 1.24B
Apjoms apgrozībā:
$ 805.80M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.26M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.06667
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000950090757910965
Pašreizējā cena:
$ 0.001017
WeSendit (WSI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WeSendit (WSI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WSI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WSI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WSI tokenomiku, uzzini WSI tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

