World of Dypians (WOD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par World of Dypians (WOD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
World of Dypians (WOD) informācija

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.worldofdypians.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos World of Dypians (WOD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 18.96M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 279.57M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 67.81M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3123
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04518352879657148
Pašreizējā cena:
$ 0.06781
World of Dypians (WOD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

World of Dypians (WOD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WOD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WOD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WOD tokenomiku, uzzini WOD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WOD

Vēlies iekļaut World of Dypians (WOD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WOD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

World of Dypians (WOD) cenas vēsture

WOD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WOD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WOD? Mūsu WOD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.