Uzzini svarīgākos ieskatus par WorldMobileToken (WMTX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
WorldMobileToken (WMTX) informācija

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://worldmobile.io
Tehniskais dokuments:
https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

WorldMobileToken (WMTX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WorldMobileToken (WMTX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 174.43M
$ 174.43M
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 702.77M
$ 702.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 496.40M
$ 496.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.6453
$ 0.6453
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396
Pašreizējā cena:
$ 0.2482
$ 0.2482

WorldMobileToken (WMTX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WorldMobileToken (WMTX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WMTX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WMTX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WMTX tokenomiku, uzzini WMTX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.