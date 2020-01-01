Common Wealth (WLTH) tokenomika

Common Wealth (WLTH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Common Wealth (WLTH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Common Wealth (WLTH) informācija

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://joincommonwealth.xyz
Tehniskais dokuments:
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Common Wealth (WLTH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M
Kopējais apjoms:
$ 978.19M
$ 978.19M$ 978.19M
Apjoms apgrozībā:
$ 867.22M
$ 867.22M$ 867.22M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.25419
$ 0.25419$ 0.25419
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166
Pašreizējā cena:
$ 0.007506
$ 0.007506$ 0.007506

Common Wealth (WLTH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Common Wealth (WLTH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WLTH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WLTH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WLTH tokenomiku, uzzini WLTH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WLTH

Vēlies iekļaut Common Wealth (WLTH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WLTH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Common Wealth (WLTH) cenas vēsture

WLTH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WLTH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WLTH? Mūsu WLTH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

