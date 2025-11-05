BiržaDEX+
Reāllaika WLFI cena šodien ir 0.1103 USD. Seko līdzi reāllaika WLFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WLFI cenas tendenci MEXC.

WLFI kurss(WLFI)

1 WLFI uz USD reāllaika cena:

$0.11
$0.11$0.11
-2.65%1D
USD
WLFI (WLFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:36 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055
24h zemākā
$ 0.1171
$ 0.1171$ 0.1171
24h augstākā

$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055

$ 0.1171
$ 0.1171$ 0.1171

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

+2.60%

-2.65%

-18.42%

-18.42%

WLFI (WLFI) reāllaika cena ir $ 0.1103. Pēdējo 24 stundu laikā WLFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1055 līdz augstākajai $ 0.1171, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WLFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.4600440080440167, savukārt zemākā - $ 0.09151658544301643.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WLFI ir mainījies par +2.60% pēdējā stundā, par -2.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WLFI (WLFI) tirgus informācija

No.33

$ 2.71B
$ 2.71B$ 2.71B

$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M

$ 11.03B
$ 11.03B$ 11.03B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

Pašreizējais WLFI tirgus maksimums ir $ 2.71B, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 10.56M. WLFI apjoms apgrozībā ir 24.57B ar kopējo apjomu 100000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.03B.

WLFI (WLFI) cenas vēsture USD

Seko WLFI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.002994-2.65%
30 dienas$ -0.0888-44.61%
60 dienas$ -0.071-39.17%
90 dienas$ +0.0603+120.60%
WLFI Cenas izmaiņas šodien

Šodien WLFI cena mainījās par $ -0.002994 (-2.65%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

WLFI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0888 (-44.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

WLFI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, WLFI piedzīvoja izmaiņas $ -0.071 (-39.17%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

WLFI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0603 (+120.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu WLFI (WLFI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati WLFI cenas vēstures lapu.

Kas ir WLFI (WLFI)?

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu WLFI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt WLFI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par WLFI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu WLFI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

WLFI cenas prognoze (USD)

Kāda būs WLFI (WLFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WLFI (WLFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WLFI prognozes.

Apskati WLFI cenas prognozi!

WLFI (WLFI) tokenomika

WLFI (WLFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WLFI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties WLFI (WLFI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties WLFI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties WLFI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

WLFI uz vietējām valūtām

1 WLFI(WLFI) uz VND
2,902.5445
1 WLFI(WLFI) uz AUD
A$0.169862
1 WLFI(WLFI) uz GBP
0.083828
1 WLFI(WLFI) uz EUR
0.095961
1 WLFI(WLFI) uz USD
$0.1103
1 WLFI(WLFI) uz MYR
RM0.462157
1 WLFI(WLFI) uz TRY
4.641424
1 WLFI(WLFI) uz JPY
¥16.8759
1 WLFI(WLFI) uz ARS
ARS$160.786516
1 WLFI(WLFI) uz RUB
8.933197
1 WLFI(WLFI) uz INR
9.786919
1 WLFI(WLFI) uz IDR
Rp1,838.332598
1 WLFI(WLFI) uz PHP
6.469095
1 WLFI(WLFI) uz EGP
￡E.5.21719
1 WLFI(WLFI) uz BRL
R$0.594517
1 WLFI(WLFI) uz CAD
C$0.155523
1 WLFI(WLFI) uz BDT
13.44557
1 WLFI(WLFI) uz NGN
159.1629
1 WLFI(WLFI) uz COP
$425.8683
1 WLFI(WLFI) uz ZAR
R.1.933559
1 WLFI(WLFI) uz UAH
4.641424
1 WLFI(WLFI) uz TZS
T.Sh.271.674415
1 WLFI(WLFI) uz VES
Bs24.5969
1 WLFI(WLFI) uz CLP
$104.3438
1 WLFI(WLFI) uz PKR
Rs31.184016
1 WLFI(WLFI) uz KZT
57.80823
1 WLFI(WLFI) uz THB
฿3.592471
1 WLFI(WLFI) uz TWD
NT$3.411579
1 WLFI(WLFI) uz AED
د.إ0.404801
1 WLFI(WLFI) uz CHF
Fr0.089343
1 WLFI(WLFI) uz HKD
HK$0.857031
1 WLFI(WLFI) uz AMD
֏42.195265
1 WLFI(WLFI) uz MAD
.د.م1.026893
1 WLFI(WLFI) uz MXN
$2.061507
1 WLFI(WLFI) uz SAR
ريال0.413625
1 WLFI(WLFI) uz ETB
Br16.833986
1 WLFI(WLFI) uz KES
KSh14.249657
1 WLFI(WLFI) uz JOD
د.أ0.0782027
1 WLFI(WLFI) uz PLN
0.409213
1 WLFI(WLFI) uz RON
лв0.488629
1 WLFI(WLFI) uz SEK
kr1.056674
1 WLFI(WLFI) uz BGN
лв0.18751
1 WLFI(WLFI) uz HUF
Ft37.301254
1 WLFI(WLFI) uz CZK
2.343875
1 WLFI(WLFI) uz KWD
د.ك0.0338621
1 WLFI(WLFI) uz ILS
0.359578
1 WLFI(WLFI) uz BOB
Bs0.762173
1 WLFI(WLFI) uz AZN
0.18751
1 WLFI(WLFI) uz TJS
SM1.016966
1 WLFI(WLFI) uz GEL
0.300016
1 WLFI(WLFI) uz AOA
Kz101.099877
1 WLFI(WLFI) uz BHD
.د.ب0.0414728
1 WLFI(WLFI) uz BMD
$0.1103
1 WLFI(WLFI) uz DKK
kr0.71695
1 WLFI(WLFI) uz HNL
L2.905302
1 WLFI(WLFI) uz MUR
5.06277
1 WLFI(WLFI) uz NAD
$1.909293
1 WLFI(WLFI) uz NOK
kr1.127266
1 WLFI(WLFI) uz NZD
$0.194128
1 WLFI(WLFI) uz PAB
B/.0.1103
1 WLFI(WLFI) uz PGK
K0.464363
1 WLFI(WLFI) uz QAR
ر.ق0.401492
1 WLFI(WLFI) uz RSD
дин.11.260527
1 WLFI(WLFI) uz UZS
soʻm1,328.915357
1 WLFI(WLFI) uz ALL
L9.277333
1 WLFI(WLFI) uz ANG
ƒ0.197437
1 WLFI(WLFI) uz AWG
ƒ0.197437
1 WLFI(WLFI) uz BBD
$0.2206
1 WLFI(WLFI) uz BAM
KM0.18751
1 WLFI(WLFI) uz BIF
Fr325.2747
1 WLFI(WLFI) uz BND
$0.14339
1 WLFI(WLFI) uz BSD
$0.1103
1 WLFI(WLFI) uz JMD
$17.706459
1 WLFI(WLFI) uz KHR
442.971418
1 WLFI(WLFI) uz KMF
Fr46.9878
1 WLFI(WLFI) uz LAK
2,397.826039
1 WLFI(WLFI) uz LKR
රු33.617234
1 WLFI(WLFI) uz MDL
L1.868482
1 WLFI(WLFI) uz MGA
Ar494.61829
1 WLFI(WLFI) uz MOP
P0.8824
1 WLFI(WLFI) uz MVR
1.69862
1 WLFI(WLFI) uz MWK
MK191.492933
1 WLFI(WLFI) uz MZN
MT7.053685
1 WLFI(WLFI) uz NPR
रु15.647158
1 WLFI(WLFI) uz PYG
782.2476
1 WLFI(WLFI) uz RWF
Fr159.8247
1 WLFI(WLFI) uz SBD
$0.907769
1 WLFI(WLFI) uz SCR
1.562951
1 WLFI(WLFI) uz SRD
$4.24655
1 WLFI(WLFI) uz SVC
$0.965125
1 WLFI(WLFI) uz SZL
L1.909293
1 WLFI(WLFI) uz TMT
m0.387153
1 WLFI(WLFI) uz TND
د.ت0.3235099
1 WLFI(WLFI) uz TTD
$0.747834
1 WLFI(WLFI) uz UGX
Sh384.2852
1 WLFI(WLFI) uz XAF
Fr62.9813
1 WLFI(WLFI) uz XCD
$0.29781
1 WLFI(WLFI) uz XOF
Fr62.9813
1 WLFI(WLFI) uz XPF
Fr11.3609
1 WLFI(WLFI) uz BWP
P1.48905
1 WLFI(WLFI) uz BZD
$0.221703
1 WLFI(WLFI) uz CVE
$10.629611
1 WLFI(WLFI) uz DJF
Fr19.5231
1 WLFI(WLFI) uz DOP
$7.075745
1 WLFI(WLFI) uz DZD
د.ج14.406283
1 WLFI(WLFI) uz FJD
$0.251484
1 WLFI(WLFI) uz GNF
Fr959.0585
1 WLFI(WLFI) uz GTQ
Q0.844898
1 WLFI(WLFI) uz GYD
$23.07476
1 WLFI(WLFI) uz ISK
kr14.0081

WLFI resurss

Dziļākai izpratnei par WLFI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā WLFI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par WLFI

Kāda ir WLFI (WLFI) vērtība šodien?
Reāllaika WLFI cena USD ir 0.1103 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WLFI uz USD cena?
Pašreizējā WLFI uz USD cena ir $ 0.1103. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WLFI tirgus maksimums?
WLFI tirgus maksimums ir $ 2.71B USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WLFI apjoms apgrozībā?
WLFI apjoms apgrozībā ir 24.57B USD.
Kāda bija WLFI vēsturiski augstākā cena?
WLFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.4600440080440167 USD apmērā.
Kāda bija WLFI vēsturiski zemākā cena?
WLFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.09151658544301643 USD.
Kāds ir WLFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WLFI tirdzniecības apjoms ir $ 10.56M USD.
Vai WLFI šogad kāps augstāk?
WLFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WLFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:36 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

