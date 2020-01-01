Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wall Street Pepe (WEPE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Wall Street Pepe (WEPE) informācija

Wall Street Pepe

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wallstreetpepe.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wall Street Pepe (WEPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.32M
$ 11.32M$ 11.32M
Kopējais apjoms:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.32M
$ 11.32M$ 11.32M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0003455
$ 0.0003455$ 0.0003455
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000014999825207656
$ 0.000014999825207656$ 0.000014999825207656
Pašreizējā cena:
$ 0.00005659
$ 0.00005659$ 0.00005659

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wall Street Pepe (WEPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WEPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WEPE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WEPE tokenomiku, uzzini WEPE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WEPE

Vēlies iekļaut Wall Street Pepe (WEPE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WEPE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Wall Street Pepe (WEPE) cenas vēsture

WEPE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WEPE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WEPE? Mūsu WEPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

