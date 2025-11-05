BiržaDEX+
Reāllaika WEED Token cena šodien ir 0.00998 USD. Seko līdzi reāllaika WEED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WEED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WEED

WEED Cenas informācija

Kas ir WEED

WEED Tokenomika

WEED Cenas prognoze

WEED Vēsture

WEED iegādes rokasgrāmata

WEED Token logotips

WEED Token kurss(WEED)

1 WEED uz USD reāllaika cena:

$0.00998
USD
WEED Token (WEED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:15 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00978
24h zemākā
$ 0.01237
24h augstākā

$ 0.00978
$ 0.01237
--
--
+0.20%

0.00%

-60.91%

-60.91%

WEED Token (WEED) reāllaika cena ir $ 0.00998. Pēdējo 24 stundu laikā WEED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00978 līdz augstākajai $ 0.01237, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WEED visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WEED ir mainījies par +0.20% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -60.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WEED Token (WEED) tirgus informācija

--
$ 53.37K
$ 53.37K$ 53.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Pašreizējais WEED Token tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 53.37K. WEED apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

WEED Token (WEED) cenas vēsture USD

Seko WEED Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.17542-94.62%
60 dienas$ -0.19002-95.01%
90 dienas$ -0.19002-95.01%
WEED Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien WEED cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

WEED Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.17542 (-94.62%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

WEED Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, WEED piedzīvoja izmaiņas $ -0.19002 (-95.01%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

WEED Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.19002 (-95.01%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu WEED Token (WEED) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati WEED Token cenas vēstures lapu.

Kas ir WEED Token (WEED)?

The native token of Facility Game.

WEED Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu WEED Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt WEED steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par WEED Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu WEED Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

WEED Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs WEED Token (WEED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WEED Token (WEED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WEED Token prognozes.

Apskati WEED Token cenas prognozi!

WEED Token (WEED) tokenomika

WEED Token (WEED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WEED tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties WEED Token (WEED)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties WEED Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties WEED Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

WEED Token resurss

Dziļākai izpratnei par WEED Token, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par WEED Token

Kāda ir WEED Token (WEED) vērtība šodien?
Reāllaika WEED cena USD ir 0.00998 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WEED uz USD cena?
Pašreizējā WEED uz USD cena ir $ 0.00998. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WEED Token tirgus maksimums?
WEED tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WEED apjoms apgrozībā?
WEED apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija WEED vēsturiski augstākā cena?
WEED sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija WEED vēsturiski zemākā cena?
WEED sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir WEED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WEED tirdzniecības apjoms ir $ 53.37K USD.
Vai WEED šogad kāps augstāk?
WEED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WEED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:20:15 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

