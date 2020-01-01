Ambire Wallet (WALLET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ambire Wallet (WALLET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ambire Wallet (WALLET) informācija

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ambire.com/
Tehniskais dokuments:
https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae

Ambire Wallet (WALLET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ambire Wallet (WALLET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 18.11M
Kopējais apjoms:
$ 719.04M
Apjoms apgrozībā:
$ 719.04M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 25.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000638616003044836
Pašreizējā cena:
$ 0.02519
Ambire Wallet (WALLET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ambire Wallet (WALLET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WALLET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WALLET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WALLET tokenomiku, uzzini WALLET tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WALLET

Vēlies iekļaut Ambire Wallet (WALLET) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WALLET iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Ambire Wallet (WALLET) cenas vēsture

WALLET cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WALLET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WALLET? Mūsu WALLET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

