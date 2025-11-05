BiržaDEX+
Reāllaika World3 cena šodien ir 0.05904 USD. Seko līdzi reāllaika WAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAI

WAI Cenas informācija

Kas ir WAI

WAI Tehniskais dokuments

WAI Oficiālā tīmekļa vietne

WAI Tokenomika

WAI Cenas prognoze

WAI Vēsture

WAI iegādes rokasgrāmata

WAI uz bezseguma valūtu konvertētājs

WAI Tūlītējie darījumi

WAI USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

World3 logotips

World3 kurss(WAI)

1 WAI uz USD reāllaika cena:

$0.05904
$0.05904
-0.23%1D
USD
World3 (WAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:53 (UTC+8)

World3 (WAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05851
$ 0.05851
24h zemākā
$ 0.06008
$ 0.06008
24h augstākā

$ 0.05851
$ 0.05851

$ 0.06008
$ 0.06008

--
--

--
--

+0.37%

-0.22%

-5.80%

-5.80%

World3 (WAI) reāllaika cena ir $ 0.05904. Pēdējo 24 stundu laikā WAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05851 līdz augstākajai $ 0.06008, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAI ir mainījies par +0.37% pēdējā stundā, par -0.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

World3 (WAI) tirgus informācija

--
--

$ 57.05K
$ 57.05K

$ 59.04M
$ 59.04M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Pašreizējais World3 tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.05K. WAI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 59.04M.

World3 (WAI) cenas vēsture USD

Seko World3 cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001361-0.22%
30 dienas$ +0.00587+11.04%
60 dienas$ +0.015+34.05%
90 dienas$ +0.04904+490.40%
World3 Cenas izmaiņas šodien

Šodien WAI cena mainījās par $ -0.0001361 (-0.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

World3 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00587 (+11.04%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

World3 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, WAI piedzīvoja izmaiņas $ +0.015 (+34.05%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

World3 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.04904 (+490.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu World3 (WAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati World3 cenas vēstures lapu.

Kas ir World3 (WAI)?

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu World3 ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt WAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par World3 mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu World3 pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

World3 cenas prognoze (USD)

Kāda būs World3 (WAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu World3 (WAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa World3 prognozes.

Apskati World3 cenas prognozi!

World3 (WAI) tokenomika

World3 (WAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties World3 (WAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties World3? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties World3 MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

WAI uz vietējām valūtām

1 World3(WAI) uz VND
1,553.6376
1 World3(WAI) uz AUD
A$0.0909216
1 World3(WAI) uz GBP
0.0448704
1 World3(WAI) uz EUR
0.0513648
1 World3(WAI) uz USD
$0.05904
1 World3(WAI) uz MYR
RM0.2473776
1 World3(WAI) uz TRY
2.4844032
1 World3(WAI) uz JPY
¥9.03312
1 World3(WAI) uz ARS
ARS$86.0637888
1 World3(WAI) uz RUB
4.7816496
1 World3(WAI) uz INR
5.2386192
1 World3(WAI) uz IDR
Rp983.9996064
1 World3(WAI) uz PHP
3.462696
1 World3(WAI) uz EGP
￡E.2.792592
1 World3(WAI) uz BRL
R$0.3182256
1 World3(WAI) uz CAD
C$0.0832464
1 World3(WAI) uz BDT
7.196976
1 World3(WAI) uz NGN
85.19472
1 World3(WAI) uz COP
$227.95344
1 World3(WAI) uz ZAR
R.1.0349712
1 World3(WAI) uz UAH
2.4844032
1 World3(WAI) uz TZS
T.Sh.145.418472
1 World3(WAI) uz VES
Bs13.16592
1 World3(WAI) uz CLP
$55.85184
1 World3(WAI) uz PKR
Rs16.6917888
1 World3(WAI) uz KZT
30.942864
1 World3(WAI) uz THB
฿1.9229328
1 World3(WAI) uz TWD
NT$1.8261072
1 World3(WAI) uz AED
د.إ0.2166768
1 World3(WAI) uz CHF
Fr0.0478224
1 World3(WAI) uz HKD
HK$0.4587408
1 World3(WAI) uz AMD
֏22.585752
1 World3(WAI) uz MAD
.د.م0.5496624
1 World3(WAI) uz MXN
$1.1034576
1 World3(WAI) uz SAR
ريال0.2214
1 World3(WAI) uz ETB
Br9.0106848
1 World3(WAI) uz KES
KSh7.6273776
1 World3(WAI) uz JOD
د.أ0.04185936
1 World3(WAI) uz PLN
0.2190384
1 World3(WAI) uz RON
лв0.2615472
1 World3(WAI) uz SEK
kr0.5656032
1 World3(WAI) uz BGN
лв0.100368
1 World3(WAI) uz HUF
Ft19.9661472
1 World3(WAI) uz CZK
1.2546
1 World3(WAI) uz KWD
د.ك0.01812528
1 World3(WAI) uz ILS
0.1924704
1 World3(WAI) uz BOB
Bs0.4079664
1 World3(WAI) uz AZN
0.100368
1 World3(WAI) uz TJS
SM0.5443488
1 World3(WAI) uz GEL
0.1605888
1 World3(WAI) uz AOA
Kz54.1154736
1 World3(WAI) uz BHD
.د.ب0.02219904
1 World3(WAI) uz BMD
$0.05904
1 World3(WAI) uz DKK
kr0.38376
1 World3(WAI) uz HNL
L1.5551136
1 World3(WAI) uz MUR
2.709936
1 World3(WAI) uz NAD
$1.0219824
1 World3(WAI) uz NOK
kr0.6033888
1 World3(WAI) uz NZD
$0.1039104
1 World3(WAI) uz PAB
B/.0.05904
1 World3(WAI) uz PGK
K0.2485584
1 World3(WAI) uz QAR
ر.ق0.2149056
1 World3(WAI) uz RSD
дин.6.0273936
1 World3(WAI) uz UZS
soʻm711.3251376
1 World3(WAI) uz ALL
L4.9658544
1 World3(WAI) uz ANG
ƒ0.1056816
1 World3(WAI) uz AWG
ƒ0.1056816
1 World3(WAI) uz BBD
$0.11808
1 World3(WAI) uz BAM
KM0.100368
1 World3(WAI) uz BIF
Fr174.10896
1 World3(WAI) uz BND
$0.076752
1 World3(WAI) uz BSD
$0.05904
1 World3(WAI) uz JMD
$9.4776912
1 World3(WAI) uz KHR
237.1081824
1 World3(WAI) uz KMF
Fr25.15104
1 World3(WAI) uz LAK
1,283.4782352
1 World3(WAI) uz LKR
රු17.9942112
1 World3(WAI) uz MDL
L1.0001376
1 World3(WAI) uz MGA
Ar264.753072
1 World3(WAI) uz MOP
P0.47232
1 World3(WAI) uz MVR
0.909216
1 World3(WAI) uz MWK
MK102.4999344
1 World3(WAI) uz MZN
MT3.775608
1 World3(WAI) uz NPR
रु8.3754144
1 World3(WAI) uz PYG
418.71168
1 World3(WAI) uz RWF
Fr85.54896
1 World3(WAI) uz SBD
$0.4858992
1 World3(WAI) uz SCR
0.8365968
1 World3(WAI) uz SRD
$2.27304
1 World3(WAI) uz SVC
$0.5166
1 World3(WAI) uz SZL
L1.0219824
1 World3(WAI) uz TMT
m0.2072304
1 World3(WAI) uz TND
د.ت0.17316432
1 World3(WAI) uz TTD
$0.4002912
1 World3(WAI) uz UGX
Sh205.69536
1 World3(WAI) uz XAF
Fr33.71184
1 World3(WAI) uz XCD
$0.159408
1 World3(WAI) uz XOF
Fr33.71184
1 World3(WAI) uz XPF
Fr6.08112
1 World3(WAI) uz BWP
P0.79704
1 World3(WAI) uz BZD
$0.1186704
1 World3(WAI) uz CVE
$5.6896848
1 World3(WAI) uz DJF
Fr10.45008
1 World3(WAI) uz DOP
$3.787416
1 World3(WAI) uz DZD
د.ج7.7112144
1 World3(WAI) uz FJD
$0.1346112
1 World3(WAI) uz GNF
Fr513.3528
1 World3(WAI) uz GTQ
Q0.4522464
1 World3(WAI) uz GYD
$12.351168
1 World3(WAI) uz ISK
kr7.49808

World3 resurss

Dziļākai izpratnei par World3, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā World3 vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par World3

Kāda ir World3 (WAI) vērtība šodien?
Reāllaika WAI cena USD ir 0.05904 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAI uz USD cena?
Pašreizējā WAI uz USD cena ir $ 0.05904. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir World3 tirgus maksimums?
WAI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAI apjoms apgrozībā?
WAI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija WAI vēsturiski augstākā cena?
WAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija WAI vēsturiski zemākā cena?
WAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir WAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAI tirdzniecības apjoms ir $ 57.05K USD.
Vai WAI šogad kāps augstāk?
WAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:53 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

WAI uz USD kalkulators

Summa

WAI
WAI
USD
USD

1 WAI = 0.05904 USD

Tirgot WAI

WAI/USDT
$0.05904
$0.05904
-0.35%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,268.13

$3,189.17

$151.39

$1.0004

$2.1347

$100,268.13

$3,189.17

$2.1347

$151.39

$0.15763

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.34100

$3.1211

$0.0000000000000000000000000347

$0.000000000202

$0.0000743

