Uzzini svarīgākos ieskatus par WAGMI Games (WAGMIGAMES), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) informācija

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.wagmigames.com
Tehniskais dokuments:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.51M
Kopējais apjoms:
$ 2.20T
Apjoms apgrozībā:
$ 2.20T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.51M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00005995
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000002194837186306
Pašreizējā cena:
$ 0.00000523
WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WAGMIGAMES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WAGMIGAMES tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WAGMIGAMES tokenomiku, uzzini WAGMIGAMES tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WAGMIGAMES

Vēlies iekļaut WAGMI Games (WAGMIGAMES) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WAGMIGAMES iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) cenas vēsture

WAGMIGAMES cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WAGMIGAMES cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WAGMIGAMES? Mūsu WAGMIGAMES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.