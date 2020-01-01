VVV (VVV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VVV (VVV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
VVV (VVV) informācija

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://venice.ai/home
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf

VVV (VVV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VVV (VVV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 92.93M
$ 92.93M$ 92.93M
Kopējais apjoms:
$ 75.17M
$ 75.17M$ 75.17M
Apjoms apgrozībā:
$ 36.29M
$ 36.29M$ 36.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 192.51M
$ 192.51M$ 192.51M
Visu laiku augstākā cena:
$ 19.9
$ 19.9$ 19.9
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.5132534272823827
$ 0.5132534272823827$ 0.5132534272823827
Pašreizējā cena:
$ 2.561
$ 2.561$ 2.561

VVV (VVV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VVV (VVV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VVV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VVV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VVV tokenomiku, uzzini VVV tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VVV

Vēlies iekļaut VVV (VVV) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VVV iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

VVV (VVV) cenas vēsture

VVV cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VVV cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VVV? Mūsu VVV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

