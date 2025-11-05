BiržaDEX+
Reāllaika Vision cena šodien ir 0.0946 USD. Seko līdzi reāllaika VSN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VSN cenas tendenci MEXC.

Vision logotips

Vision kurss(VSN)

1 VSN uz USD reāllaika cena:

$0.0942
-4.46%1D
Vision (VSN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:38 (UTC+8)

Vision (VSN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.091
24h zemākā
$ 0.1036
24h augstākā

$ 0.091
$ 0.1036
$ 0.22489627050756025
$ 0.0986046936835356
-0.64%

-4.46%

-17.10%

-17.10%

Vision (VSN) reāllaika cena ir $ 0.0946. Pēdējo 24 stundu laikā VSN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.091 līdz augstākajai $ 0.1036, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VSN visu laiku augstākā cena ir $ 0.22489627050756025, savukārt zemākā - $ 0.0986046936835356.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VSN ir mainījies par -0.64% pēdējā stundā, par -4.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vision (VSN) tirgus informācija

No.211

$ 318.64M
$ 483.03K
$ 397.32M
3.37B
4,200,000,000
4,205,855,867.3166866
80.19%

ETH

Pašreizējais Vision tirgus maksimums ir $ 318.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 483.03K. VSN apjoms apgrozībā ir 3.37B ar kopējo apjomu 4205855867.3166866. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 397.32M.

Vision (VSN) cenas vēsture USD

Seko Vision cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.004397-4.46%
30 dienas$ -0.0337-26.27%
60 dienas$ -0.0618-39.52%
90 dienas$ -0.0734-43.70%
Vision Cenas izmaiņas šodien

Šodien VSN cena mainījās par $ -0.004397 (-4.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Vision 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0337 (-26.27%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Vision 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, VSN piedzīvoja izmaiņas $ -0.0618 (-39.52%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Vision 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0734 (-43.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Vision (VSN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Vision cenas vēstures lapu.

Kas ir Vision (VSN)?

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Vision ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt VSN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Vision mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Vision pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Vision cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vision (VSN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vision (VSN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vision prognozes.

Apskati Vision cenas prognozi!

Vision (VSN) tokenomika

Vision (VSN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VSN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Vision (VSN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Vision? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Vision MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

VSN uz vietējām valūtām

1 Vision(VSN) uz VND
2,489.399
1 Vision(VSN) uz AUD
A$0.145684
1 Vision(VSN) uz GBP
0.071896
1 Vision(VSN) uz EUR
0.082302
1 Vision(VSN) uz USD
$0.0946
1 Vision(VSN) uz MYR
RM0.396374
1 Vision(VSN) uz TRY
3.980768
1 Vision(VSN) uz JPY
¥14.4738
1 Vision(VSN) uz ARS
ARS$137.900312
1 Vision(VSN) uz RUB
7.661654
1 Vision(VSN) uz INR
8.393858
1 Vision(VSN) uz IDR
Rp1,576.666036
1 Vision(VSN) uz PHP
5.54829
1 Vision(VSN) uz EGP
￡E.4.47458
1 Vision(VSN) uz BRL
R$0.509894
1 Vision(VSN) uz CAD
C$0.133386
1 Vision(VSN) uz BDT
11.53174
1 Vision(VSN) uz NGN
136.5078
1 Vision(VSN) uz COP
$365.2506
1 Vision(VSN) uz ZAR
R.1.658338
1 Vision(VSN) uz UAH
3.980768
1 Vision(VSN) uz TZS
T.Sh.233.00453
1 Vision(VSN) uz VES
Bs21.0958
1 Vision(VSN) uz CLP
$89.4916
1 Vision(VSN) uz PKR
Rs26.745312
1 Vision(VSN) uz KZT
49.57986
1 Vision(VSN) uz THB
฿3.081122
1 Vision(VSN) uz TWD
NT$2.925978
1 Vision(VSN) uz AED
د.إ0.347182
1 Vision(VSN) uz CHF
Fr0.076626
1 Vision(VSN) uz HKD
HK$0.735042
1 Vision(VSN) uz AMD
֏36.18923
1 Vision(VSN) uz MAD
.د.م0.880726
1 Vision(VSN) uz MXN
$1.768074
1 Vision(VSN) uz SAR
ريال0.35475
1 Vision(VSN) uz ETB
Br14.437852
1 Vision(VSN) uz KES
KSh12.221374
1 Vision(VSN) uz JOD
د.أ0.0670714
1 Vision(VSN) uz PLN
0.350966
1 Vision(VSN) uz RON
лв0.419078
1 Vision(VSN) uz SEK
kr0.906268
1 Vision(VSN) uz BGN
лв0.16082
1 Vision(VSN) uz HUF
Ft31.991828
1 Vision(VSN) uz CZK
2.01025
1 Vision(VSN) uz KWD
د.ك0.0290422
1 Vision(VSN) uz ILS
0.308396
1 Vision(VSN) uz BOB
Bs0.653686
1 Vision(VSN) uz AZN
0.16082
1 Vision(VSN) uz TJS
SM0.872212
1 Vision(VSN) uz GEL
0.257312
1 Vision(VSN) uz AOA
Kz86.709414
1 Vision(VSN) uz BHD
.د.ب0.0355696
1 Vision(VSN) uz BMD
$0.0946
1 Vision(VSN) uz DKK
kr0.6149
1 Vision(VSN) uz HNL
L2.491764
1 Vision(VSN) uz MUR
4.34214
1 Vision(VSN) uz NAD
$1.637526
1 Vision(VSN) uz NOK
kr0.966812
1 Vision(VSN) uz NZD
$0.166496
1 Vision(VSN) uz PAB
B/.0.0946
1 Vision(VSN) uz PGK
K0.398266
1 Vision(VSN) uz QAR
ر.ق0.344344
1 Vision(VSN) uz RSD
дин.9.657714
1 Vision(VSN) uz UZS
soʻm1,139.758774
1 Vision(VSN) uz ALL
L7.956806
1 Vision(VSN) uz ANG
ƒ0.169334
1 Vision(VSN) uz AWG
ƒ0.169334
1 Vision(VSN) uz BBD
$0.1892
1 Vision(VSN) uz BAM
KM0.16082
1 Vision(VSN) uz BIF
Fr278.9754
1 Vision(VSN) uz BND
$0.12298
1 Vision(VSN) uz BSD
$0.0946
1 Vision(VSN) uz JMD
$15.186138
1 Vision(VSN) uz KHR
379.919276
1 Vision(VSN) uz KMF
Fr40.2996
1 Vision(VSN) uz LAK
2,056.521698
1 Vision(VSN) uz LKR
රු28.832188
1 Vision(VSN) uz MDL
L1.602524
1 Vision(VSN) uz MGA
Ar424.21478
1 Vision(VSN) uz MOP
P0.7568
1 Vision(VSN) uz MVR
1.45684
1 Vision(VSN) uz MWK
MK164.236006
1 Vision(VSN) uz MZN
MT6.04967
1 Vision(VSN) uz NPR
रु13.419956
1 Vision(VSN) uz PYG
670.9032
1 Vision(VSN) uz RWF
Fr137.0754
1 Vision(VSN) uz SBD
$0.778558
1 Vision(VSN) uz SCR
1.340482
1 Vision(VSN) uz SRD
$3.6421
1 Vision(VSN) uz SVC
$0.82775
1 Vision(VSN) uz SZL
L1.637526
1 Vision(VSN) uz TMT
m0.332046
1 Vision(VSN) uz TND
د.ت0.2774618
1 Vision(VSN) uz TTD
$0.641388
1 Vision(VSN) uz UGX
Sh329.5864
1 Vision(VSN) uz XAF
Fr54.0166
1 Vision(VSN) uz XCD
$0.25542
1 Vision(VSN) uz XOF
Fr54.0166
1 Vision(VSN) uz XPF
Fr9.7438
1 Vision(VSN) uz BWP
P1.2771
1 Vision(VSN) uz BZD
$0.190146
1 Vision(VSN) uz CVE
$9.116602
1 Vision(VSN) uz DJF
Fr16.7442
1 Vision(VSN) uz DOP
$6.06859
1 Vision(VSN) uz DZD
د.ج12.355706
1 Vision(VSN) uz FJD
$0.215688
1 Vision(VSN) uz GNF
Fr822.547
1 Vision(VSN) uz GTQ
Q0.724636
1 Vision(VSN) uz GYD
$19.79032
1 Vision(VSN) uz ISK
kr12.0142

Vision resurss

Dziļākai izpratnei par Vision, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Vision vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Vision

Kāda ir Vision (VSN) vērtība šodien?
Reāllaika VSN cena USD ir 0.0946 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VSN uz USD cena?
Pašreizējā VSN uz USD cena ir $ 0.0946. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vision tirgus maksimums?
VSN tirgus maksimums ir $ 318.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VSN apjoms apgrozībā?
VSN apjoms apgrozībā ir 3.37B USD.
Kāda bija VSN vēsturiski augstākā cena?
VSN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.22489627050756025 USD apmērā.
Kāda bija VSN vēsturiski zemākā cena?
VSN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0986046936835356 USD.
Kāds ir VSN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VSN tirdzniecības apjoms ir $ 483.03K USD.
Vai VSN šogad kāps augstāk?
VSN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VSN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:38 (UTC+8)

Vision (VSN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

