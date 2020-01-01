Veritas (VPT) tokenomika

Veritas (VPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Veritas (VPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Veritas (VPT) informācija

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://veritasprotocol.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.veritasprotocol.com/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0

Veritas (VPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Veritas (VPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 68.59K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 268.13M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 255.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.054879
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000126522648164317
Pašreizējā cena:
$ 0.0002558
Veritas (VPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Veritas (VPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VPT tokenomiku, uzzini VPT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VPT

Vēlies iekļaut Veritas (VPT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VPT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Veritas (VPT) cenas vēsture

VPT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VPT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VPT? Mūsu VPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.