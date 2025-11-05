BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika VPEPE cena šodien ir 0.0628 USD. Seko līdzi reāllaika VPEPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VPEPE cenas tendenci MEXC.Reāllaika VPEPE cena šodien ir 0.0628 USD. Seko līdzi reāllaika VPEPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VPEPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VPEPE

VPEPE Cenas informācija

Kas ir VPEPE

VPEPE Tehniskais dokuments

VPEPE Oficiālā tīmekļa vietne

VPEPE Tokenomika

VPEPE Cenas prognoze

VPEPE Vēsture

VPEPE iegādes rokasgrāmata

VPEPE uz bezseguma valūtu konvertētājs

VPEPE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

VPEPE logotips

VPEPE kurss(VPEPE)

1 VPEPE uz USD reāllaika cena:

$0.0628
$0.0628$0.0628
+8.46%1D
USD
VPEPE (VPEPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:31 (UTC+8)

VPEPE (VPEPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0549
$ 0.0549$ 0.0549
24h zemākā
$ 0.0637
$ 0.0637$ 0.0637
24h augstākā

$ 0.0549
$ 0.0549$ 0.0549

$ 0.0637
$ 0.0637$ 0.0637

--
----

--
----

+0.96%

+8.46%

-11.43%

-11.43%

VPEPE (VPEPE) reāllaika cena ir $ 0.0628. Pēdējo 24 stundu laikā VPEPE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0549 līdz augstākajai $ 0.0637, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VPEPE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VPEPE ir mainījies par +0.96% pēdējā stundā, par +8.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VPEPE (VPEPE) tirgus informācija

--
----

$ 110.06K
$ 110.06K$ 110.06K

$ 251.20M
$ 251.20M$ 251.20M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

TONCOIN

Pašreizējais VPEPE tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 110.06K. VPEPE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 4000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 251.20M.

VPEPE (VPEPE) cenas vēsture USD

Seko VPEPE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.004898+8.46%
30 dienas$ +0.0288+84.70%
60 dienas$ +0.0128+25.60%
90 dienas$ +0.0128+25.60%
VPEPE Cenas izmaiņas šodien

Šodien VPEPE cena mainījās par $ +0.004898 (+8.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

VPEPE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0288 (+84.70%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

VPEPE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, VPEPE piedzīvoja izmaiņas $ +0.0128 (+25.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

VPEPE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0128 (+25.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu VPEPE (VPEPE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati VPEPE cenas vēstures lapu.

Kas ir VPEPE (VPEPE)?

VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.

VPEPE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu VPEPE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt VPEPE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par VPEPE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu VPEPE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

VPEPE cenas prognoze (USD)

Kāda būs VPEPE (VPEPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VPEPE (VPEPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VPEPE prognozes.

Apskati VPEPE cenas prognozi!

VPEPE (VPEPE) tokenomika

VPEPE (VPEPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VPEPE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties VPEPE (VPEPE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties VPEPE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties VPEPE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

VPEPE uz vietējām valūtām

1 VPEPE(VPEPE) uz VND
1,652.582
1 VPEPE(VPEPE) uz AUD
A$0.096712
1 VPEPE(VPEPE) uz GBP
0.047728
1 VPEPE(VPEPE) uz EUR
0.054636
1 VPEPE(VPEPE) uz USD
$0.0628
1 VPEPE(VPEPE) uz MYR
RM0.263132
1 VPEPE(VPEPE) uz TRY
2.642624
1 VPEPE(VPEPE) uz JPY
¥9.6084
1 VPEPE(VPEPE) uz ARS
ARS$91.544816
1 VPEPE(VPEPE) uz RUB
5.086172
1 VPEPE(VPEPE) uz INR
5.572244
1 VPEPE(VPEPE) uz IDR
Rp1,046.666248
1 VPEPE(VPEPE) uz PHP
3.68322
1 VPEPE(VPEPE) uz EGP
￡E.2.97044
1 VPEPE(VPEPE) uz BRL
R$0.338492
1 VPEPE(VPEPE) uz CAD
C$0.088548
1 VPEPE(VPEPE) uz BDT
7.65532
1 VPEPE(VPEPE) uz NGN
90.6204
1 VPEPE(VPEPE) uz COP
$242.4708
1 VPEPE(VPEPE) uz ZAR
R.1.100884
1 VPEPE(VPEPE) uz UAH
2.642624
1 VPEPE(VPEPE) uz TZS
T.Sh.154.67954
1 VPEPE(VPEPE) uz VES
Bs14.0044
1 VPEPE(VPEPE) uz CLP
$59.4088
1 VPEPE(VPEPE) uz PKR
Rs17.754816
1 VPEPE(VPEPE) uz KZT
32.91348
1 VPEPE(VPEPE) uz THB
฿2.045396
1 VPEPE(VPEPE) uz TWD
NT$1.942404
1 VPEPE(VPEPE) uz AED
د.إ0.230476
1 VPEPE(VPEPE) uz CHF
Fr0.050868
1 VPEPE(VPEPE) uz HKD
HK$0.487956
1 VPEPE(VPEPE) uz AMD
֏24.02414
1 VPEPE(VPEPE) uz MAD
.د.م0.584668
1 VPEPE(VPEPE) uz MXN
$1.173732
1 VPEPE(VPEPE) uz SAR
ريال0.2355
1 VPEPE(VPEPE) uz ETB
Br9.584536
1 VPEPE(VPEPE) uz KES
KSh8.113132
1 VPEPE(VPEPE) uz JOD
د.أ0.0445252
1 VPEPE(VPEPE) uz PLN
0.232988
1 VPEPE(VPEPE) uz RON
лв0.278204
1 VPEPE(VPEPE) uz SEK
kr0.601624
1 VPEPE(VPEPE) uz BGN
лв0.10676
1 VPEPE(VPEPE) uz HUF
Ft21.237704
1 VPEPE(VPEPE) uz CZK
1.3345
1 VPEPE(VPEPE) uz KWD
د.ك0.0192796
1 VPEPE(VPEPE) uz ILS
0.204728
1 VPEPE(VPEPE) uz BOB
Bs0.433948
1 VPEPE(VPEPE) uz AZN
0.10676
1 VPEPE(VPEPE) uz TJS
SM0.579016
1 VPEPE(VPEPE) uz GEL
0.170816
1 VPEPE(VPEPE) uz AOA
Kz57.561852
1 VPEPE(VPEPE) uz BHD
.د.ب0.0236128
1 VPEPE(VPEPE) uz BMD
$0.0628
1 VPEPE(VPEPE) uz DKK
kr0.4082
1 VPEPE(VPEPE) uz HNL
L1.654152
1 VPEPE(VPEPE) uz MUR
2.88252
1 VPEPE(VPEPE) uz NAD
$1.087068
1 VPEPE(VPEPE) uz NOK
kr0.641816
1 VPEPE(VPEPE) uz NZD
$0.110528
1 VPEPE(VPEPE) uz PAB
B/.0.0628
1 VPEPE(VPEPE) uz PGK
K0.264388
1 VPEPE(VPEPE) uz QAR
ر.ق0.228592
1 VPEPE(VPEPE) uz RSD
дин.6.411252
1 VPEPE(VPEPE) uz UZS
soʻm756.626332
1 VPEPE(VPEPE) uz ALL
L5.282108
1 VPEPE(VPEPE) uz ANG
ƒ0.112412
1 VPEPE(VPEPE) uz AWG
ƒ0.112412
1 VPEPE(VPEPE) uz BBD
$0.1256
1 VPEPE(VPEPE) uz BAM
KM0.10676
1 VPEPE(VPEPE) uz BIF
Fr185.1972
1 VPEPE(VPEPE) uz BND
$0.08164
1 VPEPE(VPEPE) uz BSD
$0.0628
1 VPEPE(VPEPE) uz JMD
$10.081284
1 VPEPE(VPEPE) uz KHR
252.208568
1 VPEPE(VPEPE) uz KMF
Fr26.7528
1 VPEPE(VPEPE) uz LAK
1,365.217364
1 VPEPE(VPEPE) uz LKR
රු19.140184
1 VPEPE(VPEPE) uz MDL
L1.063832
1 VPEPE(VPEPE) uz MGA
Ar281.61404
1 VPEPE(VPEPE) uz MOP
P0.5024
1 VPEPE(VPEPE) uz MVR
0.96712
1 VPEPE(VPEPE) uz MWK
MK109.027708
1 VPEPE(VPEPE) uz MZN
MT4.01606
1 VPEPE(VPEPE) uz NPR
रु8.908808
1 VPEPE(VPEPE) uz PYG
445.3776
1 VPEPE(VPEPE) uz RWF
Fr90.9972
1 VPEPE(VPEPE) uz SBD
$0.516844
1 VPEPE(VPEPE) uz SCR
0.889876
1 VPEPE(VPEPE) uz SRD
$2.4178
1 VPEPE(VPEPE) uz SVC
$0.5495
1 VPEPE(VPEPE) uz SZL
L1.087068
1 VPEPE(VPEPE) uz TMT
m0.220428
1 VPEPE(VPEPE) uz TND
د.ت0.1841924
1 VPEPE(VPEPE) uz TTD
$0.425784
1 VPEPE(VPEPE) uz UGX
Sh218.7952
1 VPEPE(VPEPE) uz XAF
Fr35.8588
1 VPEPE(VPEPE) uz XCD
$0.16956
1 VPEPE(VPEPE) uz XOF
Fr35.8588
1 VPEPE(VPEPE) uz XPF
Fr6.4684
1 VPEPE(VPEPE) uz BWP
P0.8478
1 VPEPE(VPEPE) uz BZD
$0.126228
1 VPEPE(VPEPE) uz CVE
$6.052036
1 VPEPE(VPEPE) uz DJF
Fr11.1156
1 VPEPE(VPEPE) uz DOP
$4.02862
1 VPEPE(VPEPE) uz DZD
د.ج8.202308
1 VPEPE(VPEPE) uz FJD
$0.143184
1 VPEPE(VPEPE) uz GNF
Fr546.046
1 VPEPE(VPEPE) uz GTQ
Q0.481048
1 VPEPE(VPEPE) uz GYD
$13.13776
1 VPEPE(VPEPE) uz ISK
kr7.9756

VPEPE resurss

Dziļākai izpratnei par VPEPE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā VPEPE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par VPEPE

Kāda ir VPEPE (VPEPE) vērtība šodien?
Reāllaika VPEPE cena USD ir 0.0628 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VPEPE uz USD cena?
Pašreizējā VPEPE uz USD cena ir $ 0.0628. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VPEPE tirgus maksimums?
VPEPE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VPEPE apjoms apgrozībā?
VPEPE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija VPEPE vēsturiski augstākā cena?
VPEPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija VPEPE vēsturiski zemākā cena?
VPEPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir VPEPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VPEPE tirdzniecības apjoms ir $ 110.06K USD.
Vai VPEPE šogad kāps augstāk?
VPEPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VPEPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:31 (UTC+8)

VPEPE (VPEPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

VPEPE uz USD kalkulators

Summa

VPEPE
VPEPE
USD
USD

1 VPEPE = 0.0628 USD

Tirgot VPEPE

VPEPE/USDT
$0.0628
$0.0628$0.0628
+8.27%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,291.92
$100,291.92$100,291.92

-2.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,192.91
$3,192.91$3,192.91

-8.96%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.56
$151.56$151.56

-6.14%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1374
$2.1374$2.1374

-6.34%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,291.92
$100,291.92$100,291.92

-2.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,192.91
$3,192.91$3,192.91

-8.96%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1374
$2.1374$2.1374

-6.34%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.56
$151.56$151.56

-6.14%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15772
$0.15772$0.15772

-3.78%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34000
$0.34000$0.34000

+2,116.42%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0912
$3.0912$3.0912

+1,960.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000201
$0.000000000201$0.000000000201

+133.72%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%