Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Volt Inu V3 (VOLT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Volt Inu V3 (VOLT) informācija

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://voltinu.in/
Tehniskais dokuments:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Volt Inu V3 (VOLT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.09M
$ 8.09M
Kopējais apjoms:
$ 69.00T
$ 69.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 54.77T
$ 54.77T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.20M
$ 10.20M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000003595
$ 0.000003595
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000136354533328
$ 0.000000136354533328
Pašreizējā cena:
$ 0.0000001478
$ 0.0000001478

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VOLT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VOLT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VOLT tokenomiku, uzzini VOLT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VOLT

Vēlies iekļaut Volt Inu V3 (VOLT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VOLT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Volt Inu V3 (VOLT) cenas vēsture

VOLT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VOLT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VOLT? Mūsu VOLT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

