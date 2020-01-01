LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LEGENDARY HUMANITY (VIVI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) informācija

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.lh-s.org/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.032
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.009833
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VIVI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VIVI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VIVI tokenomiku, uzzini VIVI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.