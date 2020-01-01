RoboFi (VICS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RoboFi (VICS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
RoboFi (VICS) informācija

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.robofi.io
Tehniskais dokuments:
https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

RoboFi (VICS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RoboFi (VICS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.09M
$ 17.09M$ 17.09M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2998
$ 0.2998$ 0.2998
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.024990913178639444
$ 0.024990913178639444$ 0.024990913178639444
Pašreizējā cena:
$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849

RoboFi (VICS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RoboFi (VICS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VICS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VICS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VICS tokenomiku, uzzini VICS tokena reāllaika cenu!

Atruna

