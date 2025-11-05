BiržaDEX+
Reāllaika VFY cena šodien ir 0.05942 USD. Seko līdzi reāllaika VFY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VFY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VFY

VFY Cenas informācija

Kas ir VFY

VFY Tehniskais dokuments

VFY Oficiālā tīmekļa vietne

VFY Tokenomika

VFY Cenas prognoze

VFY Vēsture

VFY iegādes rokasgrāmata

VFY uz bezseguma valūtu konvertētājs

VFY Tūlītējie darījumi

VFY USDT-M Futures

VFY logotips

VFY kurss(VFY)

1 VFY uz USD reāllaika cena:

$0.05934
$0.05934$0.05934
-3.13%1D
USD
VFY (VFY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:10 (UTC+8)

VFY (VFY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05694
$ 0.05694$ 0.05694
24h zemākā
$ 0.06991
$ 0.06991$ 0.06991
24h augstākā

$ 0.05694
$ 0.05694$ 0.05694

$ 0.06991
$ 0.06991$ 0.06991

--
----

--
----

+3.01%

-3.13%

-15.70%

-15.70%

VFY (VFY) reāllaika cena ir $ 0.05942. Pēdējo 24 stundu laikā VFY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05694 līdz augstākajai $ 0.06991, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VFY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VFY ir mainījies par +3.01% pēdējā stundā, par -3.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VFY (VFY) tirgus informācija

--
----

$ 204.54K
$ 204.54K$ 204.54K

$ 59.42M
$ 59.42M$ 59.42M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZKVERIFY

Pašreizējais VFY tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 204.54K. VFY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 59.42M.

VFY (VFY) cenas vēsture USD

Seko VFY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0019174-3.13%
30 dienas$ -0.04718-44.26%
60 dienas$ +0.00942+18.84%
90 dienas$ +0.00942+18.84%
VFY Cenas izmaiņas šodien

Šodien VFY cena mainījās par $ -0.0019174 (-3.13%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

VFY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04718 (-44.26%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

VFY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, VFY piedzīvoja izmaiņas $ +0.00942 (+18.84%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

VFY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00942 (+18.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu VFY (VFY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati VFY cenas vēstures lapu.

Kas ir VFY (VFY)?

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu VFY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt VFY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par VFY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu VFY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

VFY cenas prognoze (USD)

Kāda būs VFY (VFY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VFY (VFY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VFY prognozes.

Apskati VFY cenas prognozi!

VFY (VFY) tokenomika

VFY (VFY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VFY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties VFY (VFY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties VFY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties VFY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

VFY uz vietējām valūtām

1 VFY(VFY) uz VND
1,563.6373
1 VFY(VFY) uz AUD
A$0.0915068
1 VFY(VFY) uz GBP
0.0451592
1 VFY(VFY) uz EUR
0.0516954
1 VFY(VFY) uz USD
$0.05942
1 VFY(VFY) uz MYR
RM0.2489698
1 VFY(VFY) uz TRY
2.5003936
1 VFY(VFY) uz JPY
¥9.09126
1 VFY(VFY) uz ARS
ARS$86.6177224
1 VFY(VFY) uz RUB
4.8124258
1 VFY(VFY) uz INR
5.2723366
1 VFY(VFY) uz IDR
Rp990.3329372
1 VFY(VFY) uz PHP
3.484983
1 VFY(VFY) uz EGP
￡E.2.810566
1 VFY(VFY) uz BRL
R$0.3202738
1 VFY(VFY) uz CAD
C$0.0837822
1 VFY(VFY) uz BDT
7.243298
1 VFY(VFY) uz NGN
85.74306
1 VFY(VFY) uz COP
$229.42062
1 VFY(VFY) uz ZAR
R.1.0416326
1 VFY(VFY) uz UAH
2.5003936
1 VFY(VFY) uz TZS
T.Sh.146.354431
1 VFY(VFY) uz VES
Bs13.25066
1 VFY(VFY) uz CLP
$56.21132
1 VFY(VFY) uz PKR
Rs16.7992224
1 VFY(VFY) uz KZT
31.142022
1 VFY(VFY) uz THB
฿1.9353094
1 VFY(VFY) uz TWD
NT$1.8378606
1 VFY(VFY) uz AED
د.إ0.2180714
1 VFY(VFY) uz CHF
Fr0.0481302
1 VFY(VFY) uz HKD
HK$0.4616934
1 VFY(VFY) uz AMD
֏22.731121
1 VFY(VFY) uz MAD
.د.م0.5532002
1 VFY(VFY) uz MXN
$1.1105598
1 VFY(VFY) uz SAR
ريال0.222825
1 VFY(VFY) uz ETB
Br9.0686804
1 VFY(VFY) uz KES
KSh7.6764698
1 VFY(VFY) uz JOD
د.أ0.04212878
1 VFY(VFY) uz PLN
0.2204482
1 VFY(VFY) uz RON
лв0.2632306
1 VFY(VFY) uz SEK
kr0.5692436
1 VFY(VFY) uz BGN
лв0.101014
1 VFY(VFY) uz HUF
Ft20.0946556
1 VFY(VFY) uz CZK
1.262675
1 VFY(VFY) uz KWD
د.ك0.01824194
1 VFY(VFY) uz ILS
0.1937092
1 VFY(VFY) uz BOB
Bs0.4105922
1 VFY(VFY) uz AZN
0.101014
1 VFY(VFY) uz TJS
SM0.5478524
1 VFY(VFY) uz GEL
0.1616224
1 VFY(VFY) uz AOA
Kz54.4637778
1 VFY(VFY) uz BHD
.د.ب0.02234192
1 VFY(VFY) uz BMD
$0.05942
1 VFY(VFY) uz DKK
kr0.38623
1 VFY(VFY) uz HNL
L1.5651228
1 VFY(VFY) uz MUR
2.727378
1 VFY(VFY) uz NAD
$1.0285602
1 VFY(VFY) uz NOK
kr0.6072724
1 VFY(VFY) uz NZD
$0.1045792
1 VFY(VFY) uz PAB
B/.0.05942
1 VFY(VFY) uz PGK
K0.2501582
1 VFY(VFY) uz QAR
ر.ق0.2162888
1 VFY(VFY) uz RSD
дин.6.0661878
1 VFY(VFY) uz UZS
soʻm715.9034498
1 VFY(VFY) uz ALL
L4.9978162
1 VFY(VFY) uz ANG
ƒ0.1063618
1 VFY(VFY) uz AWG
ƒ0.1063618
1 VFY(VFY) uz BBD
$0.11884
1 VFY(VFY) uz BAM
KM0.101014
1 VFY(VFY) uz BIF
Fr175.22958
1 VFY(VFY) uz BND
$0.077246
1 VFY(VFY) uz BSD
$0.05942
1 VFY(VFY) uz JMD
$9.5386926
1 VFY(VFY) uz KHR
238.6342852
1 VFY(VFY) uz KMF
Fr25.31292
1 VFY(VFY) uz LAK
1,291.7391046
1 VFY(VFY) uz LKR
රු18.1100276
1 VFY(VFY) uz MDL
L1.0065748
1 VFY(VFY) uz MGA
Ar266.457106
1 VFY(VFY) uz MOP
P0.47536
1 VFY(VFY) uz MVR
0.915068
1 VFY(VFY) uz MWK
MK103.1596562
1 VFY(VFY) uz MZN
MT3.799909
1 VFY(VFY) uz NPR
रु8.4293212
1 VFY(VFY) uz PYG
421.40664
1 VFY(VFY) uz RWF
Fr86.09958
1 VFY(VFY) uz SBD
$0.4890266
1 VFY(VFY) uz SCR
0.8419814
1 VFY(VFY) uz SRD
$2.28767
1 VFY(VFY) uz SVC
$0.519925
1 VFY(VFY) uz SZL
L1.0285602
1 VFY(VFY) uz TMT
m0.2085642
1 VFY(VFY) uz TND
د.ت0.17427886
1 VFY(VFY) uz TTD
$0.4028676
1 VFY(VFY) uz UGX
Sh207.01928
1 VFY(VFY) uz XAF
Fr33.92882
1 VFY(VFY) uz XCD
$0.160434
1 VFY(VFY) uz XOF
Fr33.92882
1 VFY(VFY) uz XPF
Fr6.12026
1 VFY(VFY) uz BWP
P0.80217
1 VFY(VFY) uz BZD
$0.1194342
1 VFY(VFY) uz CVE
$5.7263054
1 VFY(VFY) uz DJF
Fr10.51734
1 VFY(VFY) uz DOP
$3.811793
1 VFY(VFY) uz DZD
د.ج7.7608462
1 VFY(VFY) uz FJD
$0.1354776
1 VFY(VFY) uz GNF
Fr516.6569
1 VFY(VFY) uz GTQ
Q0.4551572
1 VFY(VFY) uz GYD
$12.430664
1 VFY(VFY) uz ISK
kr7.54634

VFY resurss

Dziļākai izpratnei par VFY, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā VFY vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par VFY

Kāda ir VFY (VFY) vērtība šodien?
Reāllaika VFY cena USD ir 0.05942 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VFY uz USD cena?
Pašreizējā VFY uz USD cena ir $ 0.05942. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VFY tirgus maksimums?
VFY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VFY apjoms apgrozībā?
VFY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija VFY vēsturiski augstākā cena?
VFY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija VFY vēsturiski zemākā cena?
VFY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir VFY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VFY tirdzniecības apjoms ir $ 204.54K USD.
Vai VFY šogad kāps augstāk?
VFY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VFY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:10 (UTC+8)

VFY (VFY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

VFY uz USD kalkulators

Summa

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0.05942 USD

Tirgot VFY

VFY/USDT
$0.05934
$0.05934$0.05934
-3.11%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

