Verse (VERSE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Verse (VERSE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Verse (VERSE) informācija

Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://verse.bitcoin.com
Tehniskais dokuments:
https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18

Verse (VERSE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Verse (VERSE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Kopējais apjoms:
$ 196.44B
$ 196.44B$ 196.44B
Apjoms apgrozībā:
$ 41.94B
$ 41.94B$ 41.94B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00020072
$ 0.00020072$ 0.00020072
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000321952190022
$ 0.000000321952190022$ 0.000000321952190022
Pašreizējā cena:
$ 0.00007372
$ 0.00007372$ 0.00007372

Verse (VERSE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Verse (VERSE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VERSE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VERSE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VERSE tokenomiku, uzzini VERSE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VERSE

Vēlies iekļaut Verse (VERSE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VERSE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Verse (VERSE) cenas vēsture

VERSE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VERSE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VERSE? Mūsu VERSE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

