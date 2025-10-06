Reāllaika VCITY cena šodien ir -- USD. Seko līdzi reāllaika VCITY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VCITY cenas tendenci MEXC.Reāllaika VCITY cena šodien ir -- USD. Seko līdzi reāllaika VCITY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VCITY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VCITY

VCITY Cenas informācija

VCITY Tokenomika

VCITY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

VCITY logotips

VCITY kurss(VCITY)

Nav sarakstā

USD
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:15 (UTC+8)

VCITY (VCITY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
--
----
24h zemākā
--
----
24h augstākā

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

VCITY (VCITY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VCITY tika tirgots robežās no zemākās -- līdz augstākajai --, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VCITY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VCITY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -- pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VCITY (VCITY) tirgus informācija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Pašreizējais VCITY tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VCITY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

VCITY (VCITY) cenas vēsture USD

Seko VCITY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
No Data
VCITY Cenas izmaiņas šodien

Šodien VCITY cena mainījās par -- (--), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

VCITY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par -- (--), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

VCITY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, VCITY piedzīvoja izmaiņas -- (--) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

VCITY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par -- (--), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Kas ir VCITY (VCITY)?

VCITY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu VCITY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt VCITY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par VCITY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu VCITY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

VCITY cenas prognoze (USD)

Kāda būs VCITY (VCITY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VCITY (VCITY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VCITY prognozes.

Apskati VCITY cenas prognozi!

VCITY (VCITY) tokenomika

VCITY (VCITY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VCITY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties VCITY (VCITY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties VCITY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties VCITY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

VCITY uz vietējām valūtām

1 VCITY(VCITY) uz VND
--
1 VCITY(VCITY) uz AUD
A$--
1 VCITY(VCITY) uz GBP
--
1 VCITY(VCITY) uz EUR
--
1 VCITY(VCITY) uz USD
$--
1 VCITY(VCITY) uz MYR
RM--
1 VCITY(VCITY) uz TRY
--
1 VCITY(VCITY) uz JPY
¥--
1 VCITY(VCITY) uz ARS
ARS$--
1 VCITY(VCITY) uz RUB
--
1 VCITY(VCITY) uz INR
--
1 VCITY(VCITY) uz IDR
Rp--
1 VCITY(VCITY) uz KRW
--
1 VCITY(VCITY) uz PHP
--
1 VCITY(VCITY) uz EGP
￡E.--
1 VCITY(VCITY) uz BRL
R$--
1 VCITY(VCITY) uz CAD
C$--
1 VCITY(VCITY) uz BDT
--
1 VCITY(VCITY) uz NGN
--
1 VCITY(VCITY) uz COP
$--
1 VCITY(VCITY) uz ZAR
R.--
1 VCITY(VCITY) uz UAH
--
1 VCITY(VCITY) uz TZS
T.Sh.--
1 VCITY(VCITY) uz VES
Bs--
1 VCITY(VCITY) uz CLP
$--
1 VCITY(VCITY) uz PKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) uz KZT
--
1 VCITY(VCITY) uz THB
฿--
1 VCITY(VCITY) uz TWD
NT$--
1 VCITY(VCITY) uz AED
د.إ--
1 VCITY(VCITY) uz CHF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz HKD
HK$--
1 VCITY(VCITY) uz AMD
֏--
1 VCITY(VCITY) uz MAD
.د.م--
1 VCITY(VCITY) uz MXN
$--
1 VCITY(VCITY) uz SAR
ريال--
1 VCITY(VCITY) uz ETB
Br--
1 VCITY(VCITY) uz KES
KSh--
1 VCITY(VCITY) uz JOD
د.أ--
1 VCITY(VCITY) uz PLN
--
1 VCITY(VCITY) uz RON
лв--
1 VCITY(VCITY) uz SEK
kr--
1 VCITY(VCITY) uz BGN
лв--
1 VCITY(VCITY) uz HUF
Ft--
1 VCITY(VCITY) uz CZK
--
1 VCITY(VCITY) uz KWD
د.ك--
1 VCITY(VCITY) uz ILS
--
1 VCITY(VCITY) uz BOB
Bs--
1 VCITY(VCITY) uz AZN
--
1 VCITY(VCITY) uz TJS
SM--
1 VCITY(VCITY) uz GEL
--
1 VCITY(VCITY) uz AOA
Kz--
1 VCITY(VCITY) uz BHD
.د.ب--
1 VCITY(VCITY) uz BMD
$--
1 VCITY(VCITY) uz DKK
kr--
1 VCITY(VCITY) uz HNL
L--
1 VCITY(VCITY) uz MUR
--
1 VCITY(VCITY) uz NAD
$--
1 VCITY(VCITY) uz NOK
kr--
1 VCITY(VCITY) uz NZD
$--
1 VCITY(VCITY) uz PAB
B/.--
1 VCITY(VCITY) uz PGK
K--
1 VCITY(VCITY) uz QAR
ر.ق--
1 VCITY(VCITY) uz RSD
дин.--
1 VCITY(VCITY) uz UZS
soʻm--
1 VCITY(VCITY) uz ALL
L--
1 VCITY(VCITY) uz ANG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) uz AWG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) uz BBD
$--
1 VCITY(VCITY) uz BAM
KM--
1 VCITY(VCITY) uz BIF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz BND
$--
1 VCITY(VCITY) uz BSD
$--
1 VCITY(VCITY) uz JMD
$--
1 VCITY(VCITY) uz KHR
--
1 VCITY(VCITY) uz KMF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz LAK
--
1 VCITY(VCITY) uz LKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) uz MDL
L--
1 VCITY(VCITY) uz MGA
Ar--
1 VCITY(VCITY) uz MOP
P--
1 VCITY(VCITY) uz MVR
--
1 VCITY(VCITY) uz MWK
MK--
1 VCITY(VCITY) uz MZN
MT--
1 VCITY(VCITY) uz NPR
Rs--
1 VCITY(VCITY) uz PYG
--
1 VCITY(VCITY) uz RWF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz SBD
$--
1 VCITY(VCITY) uz SCR
--
1 VCITY(VCITY) uz SRD
$--
1 VCITY(VCITY) uz SVC
$--
1 VCITY(VCITY) uz SZL
L--
1 VCITY(VCITY) uz TMT
m--
1 VCITY(VCITY) uz TND
د.ت--
1 VCITY(VCITY) uz TTD
$--
1 VCITY(VCITY) uz UGX
Sh--
1 VCITY(VCITY) uz XAF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz XCD
$--
1 VCITY(VCITY) uz XOF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz XPF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz BWP
P--
1 VCITY(VCITY) uz BZD
$--
1 VCITY(VCITY) uz CVE
$--
1 VCITY(VCITY) uz DJF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz DOP
$--
1 VCITY(VCITY) uz DZD
د.ج--
1 VCITY(VCITY) uz FJD
$--
1 VCITY(VCITY) uz GNF
Fr--
1 VCITY(VCITY) uz GTQ
Q--
1 VCITY(VCITY) uz GYD
$--
1 VCITY(VCITY) uz ISK
kr--

Citi jautājumi: Citi jautājumi par VCITY

Kāda ir VCITY (VCITY) vērtība šodien?
Reāllaika VCITY cena USD ir -- USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VCITY uz USD cena?
Pašreizējā VCITY uz USD cena ir --. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VCITY tirgus maksimums?
VCITY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VCITY apjoms apgrozībā?
VCITY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija VCITY vēsturiski augstākā cena?
VCITY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija VCITY vēsturiski zemākā cena?
VCITY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir VCITY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VCITY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VCITY šogad kāps augstāk?
VCITY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VCITY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:15 (UTC+8)

VCITY (VCITY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Populārās ziņas

SEC pret inovāciju: Kas ir jaunās nolēmuma būtība

October 5, 2025

Bitcoin tirgus atjauninājums: BTC sasniedz jaunu rekordu virs 125 000 ASV dolāru

October 5, 2025

MEXC nākotnes maržas atdeve: iespējas un izaicinājumi divkāršas ienākumu gūšanai no tirdzniecības

October 3, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

VCITY uz USD kalkulators

Summa

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa