VinuChain (VC) tokenomika

VinuChain (VC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VinuChain (VC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

VinuChain (VC) informācija

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vinuchain.org
Tehniskais dokuments:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

VinuChain (VC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VinuChain (VC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 782.62K
$ 782.62K$ 782.62K
Kopējais apjoms:
$ 958.52M
$ 958.52M$ 958.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 283.56M
$ 283.56M$ 283.56M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.22146
$ 0.22146$ 0.22146
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00276182130282113
$ 0.00276182130282113$ 0.00276182130282113
Pašreizējā cena:
$ 0.00276
$ 0.00276$ 0.00276

VinuChain (VC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VinuChain (VC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VC tokenomiku, uzzini VC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VC

Vēlies iekļaut VinuChain (VC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

VinuChain (VC) cenas vēsture

VC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VC? Mūsu VC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.