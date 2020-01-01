VANRY (VANRY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VANRY (VANRY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

VANRY (VANRY) informācija

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vanarchain.com/
Tehniskais dokuments:
https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624

VANRY (VANRY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VANRY (VANRY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 55.14M
$ 55.14M
Kopējais apjoms:
$ 1.99B
$ 1.99B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.98B
$ 1.98B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 66.70M
$ 66.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.39
$ 0.39
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01761164436385245
$ 0.01761164436385245
Pašreizējā cena:
$ 0.02779
$ 0.02779

VANRY (VANRY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VANRY (VANRY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VANRY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VANRY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VANRY tokenomiku, uzzini VANRY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VANRY

Vēlies iekļaut VANRY (VANRY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VANRY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

VANRY (VANRY) cenas vēsture

VANRY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VANRY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VANRY? Mūsu VANRY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

