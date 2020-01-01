VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VaderAI by Virtuals (VADER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
VaderAI by Virtuals (VADER) informācija

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.84M
Kopējais apjoms:
$ 996.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 996.74M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.168
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000060938884925464
Pašreizējā cena:
$ 0.009872
VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VADER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VADER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VADER tokenomiku, uzzini VADER tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

