TerraClassicUSD (USTC) tokenomika

TerraClassicUSD (USTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TerraClassicUSD (USTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TerraClassicUSD (USTC) informācija

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.terra-classic.money
Tehniskais dokuments:
https://classic-docs.terra.money
Bloku pārlūks:
https://finder.terra.money

TerraClassicUSD (USTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TerraClassicUSD (USTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 71.69M
$ 71.69M$ 71.69M
Kopējais apjoms:
$ 6.09B
$ 6.09B$ 6.09B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.59B
$ 5.59B$ 5.59B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 78.11M
$ 78.11M$ 78.11M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.113
$ 0.113$ 0.113
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006217587153532048
$ 0.006217587153532048$ 0.006217587153532048
Pašreizējā cena:
$ 0.01282
$ 0.01282$ 0.01282

TerraClassicUSD (USTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TerraClassicUSD (USTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USTC tokenomiku, uzzini USTC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties USTC

Vēlies iekļaut TerraClassicUSD (USTC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas USTC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

TerraClassicUSD (USTC) cenas vēsture

USTC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

USTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USTC? Mūsu USTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.