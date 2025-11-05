BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Unstable Tether cena šodien ir 0.000121 USD. Seko līdzi reāllaika USDUT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDUT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Unstable Tether cena šodien ir 0.000121 USD. Seko līdzi reāllaika USDUT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDUT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDUT

USDUT Cenas informācija

Kas ir USDUT

USDUT Tokenomika

USDUT Cenas prognoze

USDUT Vēsture

USDUT iegādes rokasgrāmata

USDUT uz bezseguma valūtu konvertētājs

USDUT Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Unstable Tether logotips

Unstable Tether kurss(USDUT)

1 USDUT uz USD reāllaika cena:

$0.000121
$0.000121$0.000121
-5.76%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:41 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0001178
$ 0.0001178$ 0.0001178
24h zemākā
$ 0.0001326
$ 0.0001326$ 0.0001326
24h augstākā

$ 0.0001178
$ 0.0001178$ 0.0001178

$ 0.0001326
$ 0.0001326$ 0.0001326

--
----

--
----

+0.49%

-5.76%

-26.85%

-26.85%

Unstable Tether (USDUT) reāllaika cena ir $ 0.000121. Pēdējo 24 stundu laikā USDUT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001178 līdz augstākajai $ 0.0001326, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDUT visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDUT ir mainījies par +0.49% pēdējā stundā, par -5.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unstable Tether (USDUT) tirgus informācija

--
----

$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Unstable Tether tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.45K. USDUT apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Unstable Tether (USDUT) cenas vēsture USD

Seko Unstable Tether cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000007396-5.76%
30 dienas$ -0.0002719-69.21%
60 dienas$ -0.001838-93.83%
90 dienas$ -0.001879-93.95%
Unstable Tether Cenas izmaiņas šodien

Šodien USDUT cena mainījās par $ -0.000007396 (-5.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Unstable Tether 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0002719 (-69.21%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Unstable Tether 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, USDUT piedzīvoja izmaiņas $ -0.001838 (-93.83%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Unstable Tether 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.001879 (-93.95%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Unstable Tether (USDUT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Unstable Tether cenas vēstures lapu.

Kas ir Unstable Tether (USDUT)?

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Unstable Tether ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt USDUT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Unstable Tether mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Unstable Tether pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Unstable Tether cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unstable Tether (USDUT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unstable Tether (USDUT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unstable Tether prognozes.

Apskati Unstable Tether cenas prognozi!

Unstable Tether (USDUT) tokenomika

Unstable Tether (USDUT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDUT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Unstable Tether (USDUT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Unstable Tether? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Unstable Tether MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

USDUT uz vietējām valūtām

1 Unstable Tether(USDUT) uz VND
3.184115
1 Unstable Tether(USDUT) uz AUD
A$0.00018634
1 Unstable Tether(USDUT) uz GBP
0.00009196
1 Unstable Tether(USDUT) uz EUR
0.00010527
1 Unstable Tether(USDUT) uz USD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) uz MYR
RM0.00050699
1 Unstable Tether(USDUT) uz TRY
0.00509168
1 Unstable Tether(USDUT) uz JPY
¥0.018513
1 Unstable Tether(USDUT) uz ARS
ARS$0.17638412
1 Unstable Tether(USDUT) uz RUB
0.00979979
1 Unstable Tether(USDUT) uz INR
0.01073633
1 Unstable Tether(USDUT) uz IDR
Rp2.01666586
1 Unstable Tether(USDUT) uz PHP
0.00709665
1 Unstable Tether(USDUT) uz EGP
￡E.0.0057233
1 Unstable Tether(USDUT) uz BRL
R$0.00065219
1 Unstable Tether(USDUT) uz CAD
C$0.00017061
1 Unstable Tether(USDUT) uz BDT
0.0147499
1 Unstable Tether(USDUT) uz NGN
0.174603
1 Unstable Tether(USDUT) uz COP
$0.467181
1 Unstable Tether(USDUT) uz ZAR
R.0.00212113
1 Unstable Tether(USDUT) uz UAH
0.00509168
1 Unstable Tether(USDUT) uz TZS
T.Sh.0.29802905
1 Unstable Tether(USDUT) uz VES
Bs0.026983
1 Unstable Tether(USDUT) uz CLP
$0.114466
1 Unstable Tether(USDUT) uz PKR
Rs0.03420912
1 Unstable Tether(USDUT) uz KZT
0.0634161
1 Unstable Tether(USDUT) uz THB
฿0.00394097
1 Unstable Tether(USDUT) uz TWD
NT$0.00374253
1 Unstable Tether(USDUT) uz AED
د.إ0.00044407
1 Unstable Tether(USDUT) uz CHF
Fr0.00009801
1 Unstable Tether(USDUT) uz HKD
HK$0.00094017
1 Unstable Tether(USDUT) uz AMD
֏0.04628855
1 Unstable Tether(USDUT) uz MAD
.د.م0.00112651
1 Unstable Tether(USDUT) uz MXN
$0.00226149
1 Unstable Tether(USDUT) uz SAR
ريال0.00045375
1 Unstable Tether(USDUT) uz ETB
Br0.01846702
1 Unstable Tether(USDUT) uz KES
KSh0.01563199
1 Unstable Tether(USDUT) uz JOD
د.أ0.000085789
1 Unstable Tether(USDUT) uz PLN
0.00044891
1 Unstable Tether(USDUT) uz RON
лв0.00053603
1 Unstable Tether(USDUT) uz SEK
kr0.00115918
1 Unstable Tether(USDUT) uz BGN
лв0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) uz HUF
Ft0.04091978
1 Unstable Tether(USDUT) uz CZK
0.00257125
1 Unstable Tether(USDUT) uz KWD
د.ك0.000037147
1 Unstable Tether(USDUT) uz ILS
0.00039446
1 Unstable Tether(USDUT) uz BOB
Bs0.00083611
1 Unstable Tether(USDUT) uz AZN
0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) uz TJS
SM0.00111562
1 Unstable Tether(USDUT) uz GEL
0.00032912
1 Unstable Tether(USDUT) uz AOA
Kz0.11090739
1 Unstable Tether(USDUT) uz BHD
.د.ب0.000045496
1 Unstable Tether(USDUT) uz BMD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) uz DKK
kr0.0007865
1 Unstable Tether(USDUT) uz HNL
L0.00318714
1 Unstable Tether(USDUT) uz MUR
0.0055539
1 Unstable Tether(USDUT) uz NAD
$0.00209451
1 Unstable Tether(USDUT) uz NOK
kr0.00123662
1 Unstable Tether(USDUT) uz NZD
$0.00021296
1 Unstable Tether(USDUT) uz PAB
B/.0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) uz PGK
K0.00050941
1 Unstable Tether(USDUT) uz QAR
ر.ق0.00044044
1 Unstable Tether(USDUT) uz RSD
дин.0.01235289
1 Unstable Tether(USDUT) uz UZS
soʻm1.45783099
1 Unstable Tether(USDUT) uz ALL
L0.01017731
1 Unstable Tether(USDUT) uz ANG
ƒ0.00021659
1 Unstable Tether(USDUT) uz AWG
ƒ0.00021659
1 Unstable Tether(USDUT) uz BBD
$0.000242
1 Unstable Tether(USDUT) uz BAM
KM0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) uz BIF
Fr0.356829
1 Unstable Tether(USDUT) uz BND
$0.0001573
1 Unstable Tether(USDUT) uz BSD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) uz JMD
$0.01942413
1 Unstable Tether(USDUT) uz KHR
0.48594326
1 Unstable Tether(USDUT) uz KMF
Fr0.051546
1 Unstable Tether(USDUT) uz LAK
2.63043473
1 Unstable Tether(USDUT) uz LKR
රු0.03687838
1 Unstable Tether(USDUT) uz MDL
L0.00204974
1 Unstable Tether(USDUT) uz MGA
Ar0.5426003
1 Unstable Tether(USDUT) uz MOP
P0.000968
1 Unstable Tether(USDUT) uz MVR
0.0018634
1 Unstable Tether(USDUT) uz MWK
MK0.21006931
1 Unstable Tether(USDUT) uz MZN
MT0.00773795
1 Unstable Tether(USDUT) uz NPR
रु0.01716506
1 Unstable Tether(USDUT) uz PYG
0.858132
1 Unstable Tether(USDUT) uz RWF
Fr0.175329
1 Unstable Tether(USDUT) uz SBD
$0.00099583
1 Unstable Tether(USDUT) uz SCR
0.00171457
1 Unstable Tether(USDUT) uz SRD
$0.0046585
1 Unstable Tether(USDUT) uz SVC
$0.00105875
1 Unstable Tether(USDUT) uz SZL
L0.00209451
1 Unstable Tether(USDUT) uz TMT
m0.00042471
1 Unstable Tether(USDUT) uz TND
د.ت0.000354893
1 Unstable Tether(USDUT) uz TTD
$0.00082038
1 Unstable Tether(USDUT) uz UGX
Sh0.421564
1 Unstable Tether(USDUT) uz XAF
Fr0.069091
1 Unstable Tether(USDUT) uz XCD
$0.0003267
1 Unstable Tether(USDUT) uz XOF
Fr0.069091
1 Unstable Tether(USDUT) uz XPF
Fr0.012463
1 Unstable Tether(USDUT) uz BWP
P0.0016335
1 Unstable Tether(USDUT) uz BZD
$0.00024321
1 Unstable Tether(USDUT) uz CVE
$0.01166077
1 Unstable Tether(USDUT) uz DJF
Fr0.021417
1 Unstable Tether(USDUT) uz DOP
$0.00777425
1 Unstable Tether(USDUT) uz DZD
د.ج0.01580381
1 Unstable Tether(USDUT) uz FJD
$0.00027588
1 Unstable Tether(USDUT) uz GNF
Fr1.052095
1 Unstable Tether(USDUT) uz GTQ
Q0.00092686
1 Unstable Tether(USDUT) uz GYD
$0.0253132
1 Unstable Tether(USDUT) uz ISK
kr0.015367

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Unstable Tether

Kāda ir Unstable Tether (USDUT) vērtība šodien?
Reāllaika USDUT cena USD ir 0.000121 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDUT uz USD cena?
Pašreizējā USDUT uz USD cena ir $ 0.000121. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unstable Tether tirgus maksimums?
USDUT tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDUT apjoms apgrozībā?
USDUT apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija USDUT vēsturiski augstākā cena?
USDUT sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija USDUT vēsturiski zemākā cena?
USDUT sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir USDUT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDUT tirdzniecības apjoms ir $ 54.45K USD.
Vai USDUT šogad kāps augstāk?
USDUT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDUT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:41 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

USDUT uz USD kalkulators

Summa

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.000121 USD

Tirgot USDUT

USDUT/USDT
$0.000121
$0.000121$0.000121
-5.89%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,223.32
$100,223.32$100,223.32

-2.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.59
$3,181.59$3,181.59

-9.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.45
$151.45$151.45

-6.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1326
$2.1326$2.1326

-6.55%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,223.32
$100,223.32$100,223.32

-2.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.59
$3,181.59$3,181.59

-9.28%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1326
$2.1326$2.1326

-6.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.45
$151.45$151.45

-6.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15737
$0.15737$0.15737

-4.00%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34000
$0.34000$0.34000

+2,116.42%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.9752
$2.9752$2.9752

+1,883.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000224
$0.000000000224$0.000000000224

+160.46%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%