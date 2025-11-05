BiržaDEX+
Reāllaika StablR USD cena šodien ir 0.998 USD. Seko līdzi reāllaika USDR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDR

USDR Cenas informācija

Kas ir USDR

USDR Tehniskais dokuments

USDR Oficiālā tīmekļa vietne

USDR Tokenomika

USDR Cenas prognoze

USDR Vēsture

USDR iegādes rokasgrāmata

USDR uz bezseguma valūtu konvertētājs

USDR Tūlītējie darījumi

StablR USD logotips

StablR USD kurss(USDR)

1 USDR uz USD reāllaika cena:

$0.998
+3.95%1D
USD
StablR USD (USDR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:34 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.903
24h zemākā
$ 1.006
24h augstākā

$ 0.903
$ 1.006
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
0.00%

+3.95%

-0.30%

-0.30%

StablR USD (USDR) reāllaika cena ir $ 0.998. Pēdējo 24 stundu laikā USDR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.903 līdz augstākajai $ 1.006, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDR visu laiku augstākā cena ir $ 1.02146361646693, savukārt zemākā - $ 0.980782166260219.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDR ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +3.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

StablR USD (USDR) tirgus informācija

No.1158

$ 8.99M
$ 6.82K
$ 8.99M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH

Pašreizējais StablR USD tirgus maksimums ir $ 8.99M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.82K. USDR apjoms apgrozībā ir 9.00M ar kopējo apjomu 9004451.68. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.99M.

StablR USD (USDR) cenas vēsture USD

Seko StablR USD cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.03792+3.95%
30 dienas$ -0.002-0.20%
60 dienas$ -0.002-0.20%
90 dienas$ +0.004+0.40%
StablR USD Cenas izmaiņas šodien

Šodien USDR cena mainījās par $ +0.03792 (+3.95%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

StablR USD 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002 (-0.20%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

StablR USD 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, USDR piedzīvoja izmaiņas $ -0.002 (-0.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

StablR USD 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.004 (+0.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu StablR USD (USDR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati StablR USD cenas vēstures lapu.

Kas ir StablR USD (USDR)?

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu StablR USD ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt USDR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par StablR USD mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu StablR USD pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

StablR USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs StablR USD (USDR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu StablR USD (USDR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa StablR USD prognozes.

Apskati StablR USD cenas prognozi!

StablR USD (USDR) tokenomika

StablR USD (USDR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties StablR USD (USDR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties StablR USD? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties StablR USD MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

USDR uz vietējām valūtām

1 StablR USD(USDR) uz VND
26,262.37
1 StablR USD(USDR) uz AUD
A$1.53692
1 StablR USD(USDR) uz GBP
0.75848
1 StablR USD(USDR) uz EUR
0.86826
1 StablR USD(USDR) uz USD
$0.998
1 StablR USD(USDR) uz MYR
RM4.18162
1 StablR USD(USDR) uz TRY
41.99584
1 StablR USD(USDR) uz JPY
¥152.694
1 StablR USD(USDR) uz ARS
ARS$1,454.80456
1 StablR USD(USDR) uz RUB
80.82802
1 StablR USD(USDR) uz INR
88.55254
1 StablR USD(USDR) uz IDR
Rp16,633.32668
1 StablR USD(USDR) uz PHP
58.5327
1 StablR USD(USDR) uz EGP
￡E.47.2054
1 StablR USD(USDR) uz BRL
R$5.37922
1 StablR USD(USDR) uz CAD
C$1.40718
1 StablR USD(USDR) uz BDT
121.6562
1 StablR USD(USDR) uz NGN
1,440.114
1 StablR USD(USDR) uz COP
$3,853.278
1 StablR USD(USDR) uz ZAR
R.17.49494
1 StablR USD(USDR) uz UAH
41.99584
1 StablR USD(USDR) uz TZS
T.Sh.2,458.1239
1 StablR USD(USDR) uz VES
Bs222.554
1 StablR USD(USDR) uz CLP
$944.108
1 StablR USD(USDR) uz PKR
Rs282.15456
1 StablR USD(USDR) uz KZT
523.0518
1 StablR USD(USDR) uz THB
฿32.50486
1 StablR USD(USDR) uz TWD
NT$30.86814
1 StablR USD(USDR) uz AED
د.إ3.66266
1 StablR USD(USDR) uz CHF
Fr0.80838
1 StablR USD(USDR) uz HKD
HK$7.75446
1 StablR USD(USDR) uz AMD
֏381.7849
1 StablR USD(USDR) uz MAD
.د.م9.29138
1 StablR USD(USDR) uz MXN
$18.65262
1 StablR USD(USDR) uz SAR
ريال3.7425
1 StablR USD(USDR) uz ETB
Br152.31476
1 StablR USD(USDR) uz KES
KSh128.93162
1 StablR USD(USDR) uz JOD
د.أ0.707582
1 StablR USD(USDR) uz PLN
3.70258
1 StablR USD(USDR) uz RON
лв4.42114
1 StablR USD(USDR) uz SEK
kr9.56084
1 StablR USD(USDR) uz BGN
лв1.6966
1 StablR USD(USDR) uz HUF
Ft337.50364
1 StablR USD(USDR) uz CZK
21.2075
1 StablR USD(USDR) uz KWD
د.ك0.306386
1 StablR USD(USDR) uz ILS
3.25348
1 StablR USD(USDR) uz BOB
Bs6.89618
1 StablR USD(USDR) uz AZN
1.6966
1 StablR USD(USDR) uz TJS
SM9.20156
1 StablR USD(USDR) uz GEL
2.71456
1 StablR USD(USDR) uz AOA
Kz914.75682
1 StablR USD(USDR) uz BHD
.د.ب0.375248
1 StablR USD(USDR) uz BMD
$0.998
1 StablR USD(USDR) uz DKK
kr6.487
1 StablR USD(USDR) uz HNL
L26.28732
1 StablR USD(USDR) uz MUR
45.8082
1 StablR USD(USDR) uz NAD
$17.27538
1 StablR USD(USDR) uz NOK
kr10.19956
1 StablR USD(USDR) uz NZD
$1.75648
1 StablR USD(USDR) uz PAB
B/.0.998
1 StablR USD(USDR) uz PGK
K4.20158
1 StablR USD(USDR) uz QAR
ر.ق3.63272
1 StablR USD(USDR) uz RSD
дин.101.88582
1 StablR USD(USDR) uz UZS
soʻm12,024.09362
1 StablR USD(USDR) uz ALL
L83.94178
1 StablR USD(USDR) uz ANG
ƒ1.78642
1 StablR USD(USDR) uz AWG
ƒ1.78642
1 StablR USD(USDR) uz BBD
$1.996
1 StablR USD(USDR) uz BAM
KM1.6966
1 StablR USD(USDR) uz BIF
Fr2,943.102
1 StablR USD(USDR) uz BND
$1.2974
1 StablR USD(USDR) uz BSD
$0.998
1 StablR USD(USDR) uz JMD
$160.20894
1 StablR USD(USDR) uz KHR
4,008.02788
1 StablR USD(USDR) uz KMF
Fr425.148
1 StablR USD(USDR) uz LAK
21,695.65174
1 StablR USD(USDR) uz LKR
රු304.17044
1 StablR USD(USDR) uz MDL
L16.90612
1 StablR USD(USDR) uz MGA
Ar4,475.3314
1 StablR USD(USDR) uz MOP
P7.984
1 StablR USD(USDR) uz MVR
15.3692
1 StablR USD(USDR) uz MWK
MK1,732.63778
1 StablR USD(USDR) uz MZN
MT63.8221
1 StablR USD(USDR) uz NPR
रु141.57628
1 StablR USD(USDR) uz PYG
7,077.816
1 StablR USD(USDR) uz RWF
Fr1,446.102
1 StablR USD(USDR) uz SBD
$8.21354
1 StablR USD(USDR) uz SCR
14.14166
1 StablR USD(USDR) uz SRD
$38.423
1 StablR USD(USDR) uz SVC
$8.7325
1 StablR USD(USDR) uz SZL
L17.27538
1 StablR USD(USDR) uz TMT
m3.50298
1 StablR USD(USDR) uz TND
د.ت2.927134
1 StablR USD(USDR) uz TTD
$6.76644
1 StablR USD(USDR) uz UGX
Sh3,477.032
1 StablR USD(USDR) uz XAF
Fr569.858
1 StablR USD(USDR) uz XCD
$2.6946
1 StablR USD(USDR) uz XOF
Fr569.858
1 StablR USD(USDR) uz XPF
Fr102.794
1 StablR USD(USDR) uz BWP
P13.473
1 StablR USD(USDR) uz BZD
$2.00598
1 StablR USD(USDR) uz CVE
$96.17726
1 StablR USD(USDR) uz DJF
Fr176.646
1 StablR USD(USDR) uz DOP
$64.1215
1 StablR USD(USDR) uz DZD
د.ج130.34878
1 StablR USD(USDR) uz FJD
$2.27544
1 StablR USD(USDR) uz GNF
Fr8,677.61
1 StablR USD(USDR) uz GTQ
Q7.64468
1 StablR USD(USDR) uz GYD
$208.7816
1 StablR USD(USDR) uz ISK
kr126.746

StablR USD resurss

Dziļākai izpratnei par StablR USD, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā StablR USD vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par StablR USD

Kāda ir StablR USD (USDR) vērtība šodien?
Reāllaika USDR cena USD ir 0.998 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDR uz USD cena?
Pašreizējā USDR uz USD cena ir $ 0.998. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir StablR USD tirgus maksimums?
USDR tirgus maksimums ir $ 8.99M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDR apjoms apgrozībā?
USDR apjoms apgrozībā ir 9.00M USD.
Kāda bija USDR vēsturiski augstākā cena?
USDR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.02146361646693 USD apmērā.
Kāda bija USDR vēsturiski zemākā cena?
USDR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.980782166260219 USD.
Kāds ir USDR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDR tirdzniecības apjoms ir $ 6.82K USD.
Vai USDR šogad kāps augstāk?
USDR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:34 (UTC+8)

StablR USD (USDR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

USDR uz USD kalkulators

Summa

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.998 USD

Tirgot USDR

USDR/USDC
$0.9705
$0.9705$0.9705
+1.19%
USDR/USDT
$0.998
$0.998$0.998
+3.95%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

