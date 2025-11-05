BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Uranus cena šodien ir 0.30462 USD. Seko līdzi reāllaika URANUS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati URANUS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Uranus cena šodien ir 0.30462 USD. Seko līdzi reāllaika URANUS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati URANUS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par URANUS

URANUS Cenas informācija

Kas ir URANUS

URANUS Tokenomika

URANUS Cenas prognoze

URANUS Vēsture

URANUS iegādes rokasgrāmata

URANUS uz bezseguma valūtu konvertētājs

URANUS Tūlītējie darījumi

URANUS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Uranus logotips

Uranus kurss(URANUS)

1 URANUS uz USD reāllaika cena:

$0.30462
$0.30462$0.30462
-7.23%1D
USD
Uranus (URANUS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:19 (UTC+8)

Uranus (URANUS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.28098
$ 0.28098$ 0.28098
24h zemākā
$ 0.3924
$ 0.3924$ 0.3924
24h augstākā

$ 0.28098
$ 0.28098$ 0.28098

$ 0.3924
$ 0.3924$ 0.3924

--
----

--
----

+7.45%

-7.23%

-41.43%

-41.43%

Uranus (URANUS) reāllaika cena ir $ 0.30462. Pēdējo 24 stundu laikā URANUS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.28098 līdz augstākajai $ 0.3924, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. URANUS visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā URANUS ir mainījies par +7.45% pēdējā stundā, par -7.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Uranus (URANUS) tirgus informācija

--
----

$ 144.34K
$ 144.34K$ 144.34K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Uranus tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 144.34K. URANUS apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Uranus (URANUS) cenas vēsture USD

Seko Uranus cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0237405-7.23%
30 dienas$ +0.11973+64.75%
60 dienas$ +0.03242+11.91%
90 dienas$ -0.07937-20.67%
Uranus Cenas izmaiņas šodien

Šodien URANUS cena mainījās par $ -0.0237405 (-7.23%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Uranus 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.11973 (+64.75%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Uranus 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, URANUS piedzīvoja izmaiņas $ +0.03242 (+11.91%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Uranus 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.07937 (-20.67%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Uranus (URANUS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Uranus cenas vēstures lapu.

Kas ir Uranus (URANUS)?

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Uranus ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt URANUS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Uranus mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Uranus pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Uranus cenas prognoze (USD)

Kāda būs Uranus (URANUS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Uranus (URANUS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Uranus prognozes.

Apskati Uranus cenas prognozi!

Uranus (URANUS) tokenomika

Uranus (URANUS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par URANUS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Uranus (URANUS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Uranus? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Uranus MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

URANUS uz vietējām valūtām

1 Uranus(URANUS) uz VND
8,016.0753
1 Uranus(URANUS) uz AUD
A$0.4691148
1 Uranus(URANUS) uz GBP
0.2315112
1 Uranus(URANUS) uz EUR
0.2650194
1 Uranus(URANUS) uz USD
$0.30462
1 Uranus(URANUS) uz MYR
RM1.2763578
1 Uranus(URANUS) uz TRY
12.8184096
1 Uranus(URANUS) uz JPY
¥46.60686
1 Uranus(URANUS) uz ARS
ARS$444.0506664
1 Uranus(URANUS) uz RUB
24.6711738
1 Uranus(URANUS) uz INR
27.0289326
1 Uranus(URANUS) uz IDR
Rp5,076.9979692
1 Uranus(URANUS) uz PHP
17.865963
1 Uranus(URANUS) uz EGP
￡E.14.408526
1 Uranus(URANUS) uz BRL
R$1.6419018
1 Uranus(URANUS) uz CAD
C$0.4295142
1 Uranus(URANUS) uz BDT
37.133178
1 Uranus(URANUS) uz NGN
439.56666
1 Uranus(URANUS) uz COP
$1,176.13782
1 Uranus(URANUS) uz ZAR
R.5.3399886
1 Uranus(URANUS) uz UAH
12.8184096
1 Uranus(URANUS) uz TZS
T.Sh.750.294291
1 Uranus(URANUS) uz VES
Bs67.93026
1 Uranus(URANUS) uz CLP
$288.17052
1 Uranus(URANUS) uz PKR
Rs86.1221664
1 Uranus(URANUS) uz KZT
159.651342
1 Uranus(URANUS) uz THB
฿9.9214734
1 Uranus(URANUS) uz TWD
NT$9.4218966
1 Uranus(URANUS) uz AED
د.إ1.1179554
1 Uranus(URANUS) uz CHF
Fr0.2467422
1 Uranus(URANUS) uz HKD
HK$2.3668974
1 Uranus(URANUS) uz AMD
֏116.532381
1 Uranus(URANUS) uz MAD
.د.م2.8360122
1 Uranus(URANUS) uz MXN
$5.6933478
1 Uranus(URANUS) uz SAR
ريال1.142325
1 Uranus(URANUS) uz ETB
Br46.4911044
1 Uranus(URANUS) uz KES
KSh39.3538578
1 Uranus(URANUS) uz JOD
د.أ0.21597558
1 Uranus(URANUS) uz PLN
1.1301402
1 Uranus(URANUS) uz RON
лв1.3494666
1 Uranus(URANUS) uz SEK
kr2.9182596
1 Uranus(URANUS) uz BGN
лв0.517854
1 Uranus(URANUS) uz HUF
Ft103.0163916
1 Uranus(URANUS) uz CZK
6.473175
1 Uranus(URANUS) uz KWD
د.ك0.09351834
1 Uranus(URANUS) uz ILS
0.9930612
1 Uranus(URANUS) uz BOB
Bs2.1049242
1 Uranus(URANUS) uz AZN
0.517854
1 Uranus(URANUS) uz TJS
SM2.8085964
1 Uranus(URANUS) uz GEL
0.8285664
1 Uranus(URANUS) uz AOA
Kz279.2116458
1 Uranus(URANUS) uz BHD
.د.ب0.11453712
1 Uranus(URANUS) uz BMD
$0.30462
1 Uranus(URANUS) uz DKK
kr1.98003
1 Uranus(URANUS) uz HNL
L8.0236908
1 Uranus(URANUS) uz MUR
13.982058
1 Uranus(URANUS) uz NAD
$5.2729722
1 Uranus(URANUS) uz NOK
kr3.1132164
1 Uranus(URANUS) uz NZD
$0.5361312
1 Uranus(URANUS) uz PAB
B/.0.30462
1 Uranus(URANUS) uz PGK
K1.2824502
1 Uranus(URANUS) uz QAR
ر.ق1.1088168
1 Uranus(URANUS) uz RSD
дин.31.0986558
1 Uranus(URANUS) uz UZS
soʻm3,670.1196378
1 Uranus(URANUS) uz ALL
L25.6215882
1 Uranus(URANUS) uz ANG
ƒ0.5452698
1 Uranus(URANUS) uz AWG
ƒ0.5452698
1 Uranus(URANUS) uz BBD
$0.60924
1 Uranus(URANUS) uz BAM
KM0.517854
1 Uranus(URANUS) uz BIF
Fr898.32438
1 Uranus(URANUS) uz BND
$0.396006
1 Uranus(URANUS) uz BSD
$0.30462
1 Uranus(URANUS) uz JMD
$48.9006486
1 Uranus(URANUS) uz KHR
1,223.3721972
1 Uranus(URANUS) uz KMF
Fr129.76812
1 Uranus(URANUS) uz LAK
6,622.1737806
1 Uranus(URANUS) uz LKR
රු92.8420836
1 Uranus(URANUS) uz MDL
L5.1602628
1 Uranus(URANUS) uz MGA
Ar1,366.007466
1 Uranus(URANUS) uz MOP
P2.43696
1 Uranus(URANUS) uz MVR
4.691148
1 Uranus(URANUS) uz MWK
MK528.8538282
1 Uranus(URANUS) uz MZN
MT19.480449
1 Uranus(URANUS) uz NPR
रु43.2133932
1 Uranus(URANUS) uz PYG
2,160.36504
1 Uranus(URANUS) uz RWF
Fr441.39438
1 Uranus(URANUS) uz SBD
$2.5070226
1 Uranus(URANUS) uz SCR
4.3164654
1 Uranus(URANUS) uz SRD
$11.72787
1 Uranus(URANUS) uz SVC
$2.665425
1 Uranus(URANUS) uz SZL
L5.2729722
1 Uranus(URANUS) uz TMT
m1.0692162
1 Uranus(URANUS) uz TND
د.ت0.89345046
1 Uranus(URANUS) uz TTD
$2.0653236
1 Uranus(URANUS) uz UGX
Sh1,061.29608
1 Uranus(URANUS) uz XAF
Fr173.93802
1 Uranus(URANUS) uz XCD
$0.822474
1 Uranus(URANUS) uz XOF
Fr173.93802
1 Uranus(URANUS) uz XPF
Fr31.37586
1 Uranus(URANUS) uz BWP
P4.11237
1 Uranus(URANUS) uz BZD
$0.6122862
1 Uranus(URANUS) uz CVE
$29.3562294
1 Uranus(URANUS) uz DJF
Fr53.91774
1 Uranus(URANUS) uz DOP
$19.571835
1 Uranus(URANUS) uz DZD
د.ج39.7864182
1 Uranus(URANUS) uz FJD
$0.6945336
1 Uranus(URANUS) uz GNF
Fr2,648.6709
1 Uranus(URANUS) uz GTQ
Q2.3333892
1 Uranus(URANUS) uz GYD
$63.726504
1 Uranus(URANUS) uz ISK
kr38.68674

Uranus resurss

Dziļākai izpratnei par Uranus, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Uranus

Kāda ir Uranus (URANUS) vērtība šodien?
Reāllaika URANUS cena USD ir 0.30462 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā URANUS uz USD cena?
Pašreizējā URANUS uz USD cena ir $ 0.30462. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Uranus tirgus maksimums?
URANUS tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir URANUS apjoms apgrozībā?
URANUS apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija URANUS vēsturiski augstākā cena?
URANUS sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija URANUS vēsturiski zemākā cena?
URANUS sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir URANUS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu URANUS tirdzniecības apjoms ir $ 144.34K USD.
Vai URANUS šogad kāps augstāk?
URANUS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati URANUS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:19 (UTC+8)

Uranus (URANUS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

URANUS uz USD kalkulators

Summa

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.30462 USD

Tirgot URANUS

URANUS/USDT
$0.30462
$0.30462$0.30462
-7.41%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,203.95
$100,203.95$100,203.95

-2.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.99
$3,180.99$3,180.99

-9.30%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.41
$151.41$151.41

-6.23%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1328
$2.1328$2.1328

-6.54%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,203.95
$100,203.95$100,203.95

-2.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.99
$3,180.99$3,180.99

-9.30%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1328
$2.1328$2.1328

-6.54%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.41
$151.41$151.41

-6.23%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15738
$0.15738$0.15738

-3.99%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34113
$0.34113$0.34113

+2,123.79%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.9933
$2.9933$2.9933

+1,895.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000224
$0.000000000224$0.000000000224

+160.46%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%