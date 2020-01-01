UpRock (UPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UpRock (UPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
UpRock (UPT) informācija

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://uprock.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.uprock.com/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG

UpRock (UPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UpRock (UPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.007717753830140509
$ 0.007717753830140509$ 0.007717753830140509
Pašreizējā cena:
$ 0.00875
$ 0.00875$ 0.00875

UpRock (UPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UpRock (UPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UPT tokenomiku, uzzini UPT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties UPT

Vēlies iekļaut UpRock (UPT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas UPT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

UpRock (UPT) cenas vēsture

UPT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

UPT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UPT? Mūsu UPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.