Reāllaika UOMI cena šodien ir 0.001902 USD. Seko līdzi reāllaika UOMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomom un ne tikai. Viegli apskati UOMI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UOMI

UOMI Cenas informācija

Kas ir UOMI

UOMI Tehniskais dokuments

UOMI Oficiālā tīmekļa vietne

UOMI Tokenomika

UOMI Cenas prognoze

UOMI Vēsture

UOMI iegādes rokasgrāmata

UOMI uz bezseguma valūtu konvertētājs

UOMI Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UOMI logotips

UOMI kurss(UOMI)

1 UOMI uz USD reāllaika cena:

$0.001902
$0.001902
-6.58%1D
USD
UOMI (UOMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:12 (UTC+8)

UOMI (UOMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001902
$ 0.001902
24h zemākā
$ 0.002062
$ 0.002062
24h augstākā

$ 0.001902
$ 0.001902

$ 0.002062
$ 0.002062

--
--

--
--

-1.40%

-6.58%

-39.04%

-39.04%

UOMI (UOMI) reāllaika cena ir $ 0.001902. Pēdējo 24 stundu laikā UOMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001902 līdz augstākajai $ 0.002062, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UOMI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UOMI ir mainījies par -1.40% pēdējā stundā, par -6.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UOMI (UOMI) tirgus informācija

--
--

$ 3.60K
$ 3.60K

$ 9.36M
$ 9.36M

--
--

4,919,219,238
4,919,219,238

BASE

Pašreizējais UOMI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 3.60K. UOMI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 4919219238. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.36M.

UOMI (UOMI) cenas vēsture USD

Seko UOMI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00013397-6.58%
30 dienas$ -0.001615-45.92%
60 dienas$ +0.000402+26.80%
90 dienas$ +0.000402+26.80%
UOMI Cenas izmaiņas šodien

Šodien UOMI cena mainījās par $ -0.00013397 (-6.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

UOMI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.001615 (-45.92%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

UOMI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, UOMI piedzīvoja izmaiņas $ +0.000402 (+26.80%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

UOMI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.000402 (+26.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu UOMI (UOMI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati UOMI cenas vēstures lapu.

Kas ir UOMI (UOMI)?

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu UOMI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt UOMI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par UOMI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu UOMI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

UOMI cenas prognoze (USD)

Kāda būs UOMI (UOMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UOMI (UOMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UOMI prognozes.

Apskati UOMI cenas prognozi!

UOMI (UOMI) tokenomika

UOMI (UOMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UOMI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties UOMI (UOMI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties UOMI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties UOMI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

UOMI uz vietējām valūtām

UOMI resurss

Dziļākai izpratnei par UOMI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā UOMI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par UOMI

Kāda ir UOMI (UOMI) vērtība šodien?
Reāllaika UOMI cena USD ir 0.001902 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UOMI uz USD cena?
Pašreizējā UOMI uz USD cena ir $ 0.001902. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UOMI tirgus maksimums?
UOMI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UOMI apjoms apgrozībā?
UOMI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija UOMI vēsturiski augstākā cena?
UOMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija UOMI vēsturiski zemākā cena?
UOMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir UOMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UOMI tirdzniecības apjoms ir $ 3.60K USD.
Vai UOMI šogad kāps augstāk?
UOMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UOMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:12 (UTC+8)

UOMI (UOMI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

UOMI uz USD kalkulators

Summa

UOMI
UOMI
USD
USD

1 UOMI = 0.001902 USD

Tirgot UOMI

UOMI/USDT
$0.001902
$0.001902
-6.58%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,230.21

$3,179.71

$151.34

$1.0004

$2.1309

$100,230.21

$3,179.71

$2.1309

$151.34

$0.15727

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.34317

$2.8987

$0.0000000000000000000000000347

$0.000000000224

$0.0000743

