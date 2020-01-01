Units.Network (UNIT0) tokenomika

Units.Network (UNIT0) informācija

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://units.network/
Tehniskais dokuments:
https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/6FTxERA8GUvmfh1FiQ5AJQETTfibAxpmieDihBWVe8xa

Units.Network (UNIT0) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Units.Network (UNIT0) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.57M
Kopējais apjoms:
$ 100.85M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 31.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.617
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.09559489333212444
Pašreizējā cena:
$ 0.3077
Units.Network (UNIT0) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Units.Network (UNIT0) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNIT0 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNIT0 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNIT0 tokenomiku, uzzini UNIT0 tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.