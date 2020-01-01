UNICE (UNICE) tokenomika

UNICE (UNICE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UNICE (UNICE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
UNICE (UNICE) informācija

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

https://unicelab.io/
https://docs.unicelab.io/
https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410

UNICE (UNICE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UNICE (UNICE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 133.22K
Kopējais apjoms:
$ 990.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 271.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 490.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1501
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001079036664609985
Pašreizējā cena:
$ 0.00049
UNICE (UNICE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UNICE (UNICE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNICE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNICE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNICE tokenomiku, uzzini UNICE tokena reāllaika cenu!

Atruna

