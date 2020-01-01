UniBot (UNIBOT) tokenomika

UniBot (UNIBOT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UniBot (UNIBOT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

UniBot (UNIBOT) informācija

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://unibot.app/
Tehniskais dokuments:
https://learn.unibot.app/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9

UniBot (UNIBOT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UniBot (UNIBOT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
Visu laiku augstākā cena:
$ 245
$ 245$ 245
Visu laiku zemākā cena:
$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102$ 2.019712579714102
Pašreizējā cena:
$ 2.807
$ 2.807$ 2.807

UniBot (UNIBOT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UniBot (UNIBOT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNIBOT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNIBOT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNIBOT tokenomiku, uzzini UNIBOT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties UNIBOT

Vēlies iekļaut UniBot (UNIBOT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas UNIBOT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

UniBot (UNIBOT) cenas vēsture

UNIBOT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

UNIBOT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UNIBOT? Mūsu UNIBOT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.