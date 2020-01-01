UNISWAP (UNI) tokenomika

UNISWAP (UNI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UNISWAP (UNI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
UNISWAP (UNI) informācija

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://uniswap.org/blog/uni/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36

UNISWAP (UNI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UNISWAP (UNI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 630.33M
$ 630.33M$ 630.33M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.11B
$ 9.11B$ 9.11B
Visu laiku augstākā cena:
$ 45
$ 45$ 45
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.418997551386
$ 0.418997551386$ 0.418997551386
Pašreizējā cena:
$ 9.109
$ 9.109$ 9.109

UNISWAP (UNI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UNISWAP (UNI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNI tokenomiku, uzzini UNI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties UNI

Vēlies iekļaut UNISWAP (UNI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas UNI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

UNISWAP (UNI) cenas vēsture

UNI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

UNI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UNI? Mūsu UNI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.