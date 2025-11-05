BiržaDEX+
Reāllaika UnitedHealth cena šodien ir 331.58 USD. Seko līdzi reāllaika UNHON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UNHON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UNHON

UNHON Cenas informācija

Kas ir UNHON

UNHON Oficiālā tīmekļa vietne

UNHON Tokenomika

UNHON Cenas prognoze

UNHON Vēsture

UNHON iegādes rokasgrāmata

UNHON uz bezseguma valūtu konvertētājs

UNHON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UnitedHealth logotips

UnitedHealth kurss(UNHON)

1 UNHON uz USD reāllaika cena:

$331.55
$331.55$331.55
-1.05%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:58 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 327.72
$ 327.72$ 327.72
24h zemākā
$ 337.86
$ 337.86$ 337.86
24h augstākā

$ 327.72
$ 327.72$ 327.72

$ 337.86
$ 337.86$ 337.86

$ 390.3287355029531
$ 390.3287355029531$ 390.3287355029531

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

-0.28%

-1.05%

-10.32%

-10.32%

UnitedHealth (UNHON) reāllaika cena ir $ 331.58. Pēdējo 24 stundu laikā UNHON tika tirgots robežās no zemākās $ 327.72 līdz augstākajai $ 337.86, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UNHON visu laiku augstākā cena ir $ 390.3287355029531, savukārt zemākā - $ 304.5677510227731.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UNHON ir mainījies par -0.28% pēdējā stundā, par -1.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UnitedHealth (UNHON) tirgus informācija

No.2119

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

3.12K
3.12K 3.12K

3,121.7208369
3,121.7208369 3,121.7208369

ETH

Pašreizējais UnitedHealth tirgus maksimums ir $ 1.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.14K. UNHON apjoms apgrozībā ir 3.12K ar kopējo apjomu 3121.7208369. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.04M.

UnitedHealth (UNHON) cenas vēsture USD

Seko UnitedHealth cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.5182-1.05%
30 dienas$ -31.19-8.60%
60 dienas$ +71.58+27.53%
90 dienas$ +71.58+27.53%
UnitedHealth Cenas izmaiņas šodien

Šodien UNHON cena mainījās par $ -3.5182 (-1.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

UnitedHealth 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -31.19 (-8.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

UnitedHealth 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, UNHON piedzīvoja izmaiņas $ +71.58 (+27.53%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

UnitedHealth 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +71.58 (+27.53%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu UnitedHealth (UNHON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati UnitedHealth cenas vēstures lapu.

Kas ir UnitedHealth (UNHON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu UnitedHealth ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt UNHON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par UnitedHealth mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu UnitedHealth pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

UnitedHealth cenas prognoze (USD)

Kāda būs UnitedHealth (UNHON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UnitedHealth (UNHON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UnitedHealth prognozes.

Apskati UnitedHealth cenas prognozi!

UnitedHealth (UNHON) tokenomika

UnitedHealth (UNHON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UNHON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties UnitedHealth (UNHON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties UnitedHealth? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties UnitedHealth MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

UNHON uz vietējām valūtām

1 UnitedHealth(UNHON) uz VND
8,725,527.7
1 UnitedHealth(UNHON) uz AUD
A$510.6332
1 UnitedHealth(UNHON) uz GBP
252.0008
1 UnitedHealth(UNHON) uz EUR
288.4746
1 UnitedHealth(UNHON) uz USD
$331.58
1 UnitedHealth(UNHON) uz MYR
RM1,389.3202
1 UnitedHealth(UNHON) uz TRY
13,952.8864
1 UnitedHealth(UNHON) uz JPY
¥50,731.74
1 UnitedHealth(UNHON) uz ARS
ARS$483,350.7976
1 UnitedHealth(UNHON) uz RUB
26,854.6642
1 UnitedHealth(UNHON) uz INR
29,421.0934
1 UnitedHealth(UNHON) uz IDR
Rp5,526,331.1228
1 UnitedHealth(UNHON) uz PHP
19,447.167
1 UnitedHealth(UNHON) uz EGP
￡E.15,683.734
1 UnitedHealth(UNHON) uz BRL
R$1,787.2162
1 UnitedHealth(UNHON) uz CAD
C$467.5278
1 UnitedHealth(UNHON) uz BDT
40,419.602
1 UnitedHealth(UNHON) uz NGN
478,469.94
1 UnitedHealth(UNHON) uz COP
$1,280,230.38
1 UnitedHealth(UNHON) uz ZAR
R.5,812.5974
1 UnitedHealth(UNHON) uz UAH
13,952.8864
1 UnitedHealth(UNHON) uz TZS
T.Sh.816,698.119
1 UnitedHealth(UNHON) uz VES
Bs73,942.34
1 UnitedHealth(UNHON) uz CLP
$313,674.68
1 UnitedHealth(UNHON) uz PKR
Rs93,744.2976
1 UnitedHealth(UNHON) uz KZT
173,781.078
1 UnitedHealth(UNHON) uz THB
฿10,799.5606
1 UnitedHealth(UNHON) uz TWD
NT$10,255.7694
1 UnitedHealth(UNHON) uz AED
د.إ1,216.8986
1 UnitedHealth(UNHON) uz CHF
Fr268.5798
1 UnitedHealth(UNHON) uz HKD
HK$2,576.3766
1 UnitedHealth(UNHON) uz AMD
֏126,845.929
1 UnitedHealth(UNHON) uz MAD
.د.م3,087.0098
1 UnitedHealth(UNHON) uz MXN
$6,197.2302
1 UnitedHealth(UNHON) uz SAR
ريال1,243.425
1 UnitedHealth(UNHON) uz ETB
Br50,605.7396
1 UnitedHealth(UNHON) uz KES
KSh42,836.8202
1 UnitedHealth(UNHON) uz JOD
د.أ235.09022
1 UnitedHealth(UNHON) uz PLN
1,230.1618
1 UnitedHealth(UNHON) uz RON
лв1,468.8994
1 UnitedHealth(UNHON) uz SEK
kr3,176.5364
1 UnitedHealth(UNHON) uz BGN
лв563.686
1 UnitedHealth(UNHON) uz HUF
Ft112,133.7244
1 UnitedHealth(UNHON) uz CZK
7,046.075
1 UnitedHealth(UNHON) uz KWD
د.ك101.79506
1 UnitedHealth(UNHON) uz ILS
1,080.9508
1 UnitedHealth(UNHON) uz BOB
Bs2,291.2178
1 UnitedHealth(UNHON) uz AZN
563.686
1 UnitedHealth(UNHON) uz TJS
SM3,057.1676
1 UnitedHealth(UNHON) uz GEL
901.8976
1 UnitedHealth(UNHON) uz AOA
Kz303,922.9122
1 UnitedHealth(UNHON) uz BHD
.د.ب124.67408
1 UnitedHealth(UNHON) uz BMD
$331.58
1 UnitedHealth(UNHON) uz DKK
kr2,155.27
1 UnitedHealth(UNHON) uz HNL
L8,733.8172
1 UnitedHealth(UNHON) uz MUR
15,219.522
1 UnitedHealth(UNHON) uz NAD
$5,739.6498
1 UnitedHealth(UNHON) uz NOK
kr3,388.7476
1 UnitedHealth(UNHON) uz NZD
$583.5808
1 UnitedHealth(UNHON) uz PAB
B/.331.58
1 UnitedHealth(UNHON) uz PGK
K1,395.9518
1 UnitedHealth(UNHON) uz QAR
ر.ق1,206.9512
1 UnitedHealth(UNHON) uz RSD
дин.33,851.0022
1 UnitedHealth(UNHON) uz UZS
soʻm3,994,938.8402
1 UnitedHealth(UNHON) uz ALL
L27,889.1938
1 UnitedHealth(UNHON) uz ANG
ƒ593.5282
1 UnitedHealth(UNHON) uz AWG
ƒ593.5282
1 UnitedHealth(UNHON) uz BBD
$663.16
1 UnitedHealth(UNHON) uz BAM
KM563.686
1 UnitedHealth(UNHON) uz BIF
Fr977,829.42
1 UnitedHealth(UNHON) uz BND
$431.054
1 UnitedHealth(UNHON) uz BSD
$331.58
1 UnitedHealth(UNHON) uz JMD
$53,228.5374
1 UnitedHealth(UNHON) uz KHR
1,331,645.1748
1 UnitedHealth(UNHON) uz KMF
Fr141,253.08
1 UnitedHealth(UNHON) uz LAK
7,208,260.7254
1 UnitedHealth(UNHON) uz LKR
රු101,058.9524
1 UnitedHealth(UNHON) uz MDL
L5,616.9652
1 UnitedHealth(UNHON) uz MGA
Ar1,486,904.194
1 UnitedHealth(UNHON) uz MOP
P2,652.64
1 UnitedHealth(UNHON) uz MVR
5,106.332
1 UnitedHealth(UNHON) uz MWK
MK575,659.3538
1 UnitedHealth(UNHON) uz MZN
MT21,204.541
1 UnitedHealth(UNHON) uz NPR
रु47,037.9388
1 UnitedHealth(UNHON) uz PYG
2,351,565.36
1 UnitedHealth(UNHON) uz RWF
Fr480,459.42
1 UnitedHealth(UNHON) uz SBD
$2,728.9034
1 UnitedHealth(UNHON) uz SCR
4,698.4886
1 UnitedHealth(UNHON) uz SRD
$12,765.83
1 UnitedHealth(UNHON) uz SVC
$2,901.325
1 UnitedHealth(UNHON) uz SZL
L5,739.6498
1 UnitedHealth(UNHON) uz TMT
m1,163.8458
1 UnitedHealth(UNHON) uz TND
د.ت972.52414
1 UnitedHealth(UNHON) uz TTD
$2,248.1124
1 UnitedHealth(UNHON) uz UGX
Sh1,155,224.72
1 UnitedHealth(UNHON) uz XAF
Fr189,332.18
1 UnitedHealth(UNHON) uz XCD
$895.266
1 UnitedHealth(UNHON) uz XOF
Fr189,332.18
1 UnitedHealth(UNHON) uz XPF
Fr34,152.74
1 UnitedHealth(UNHON) uz BWP
P4,476.33
1 UnitedHealth(UNHON) uz BZD
$666.4758
1 UnitedHealth(UNHON) uz CVE
$31,954.3646
1 UnitedHealth(UNHON) uz DJF
Fr58,689.66
1 UnitedHealth(UNHON) uz DOP
$21,304.015
1 UnitedHealth(UNHON) uz DZD
د.ج43,307.6638
1 UnitedHealth(UNHON) uz FJD
$756.0024
1 UnitedHealth(UNHON) uz GNF
Fr2,883,088.1
1 UnitedHealth(UNHON) uz GTQ
Q2,539.9028
1 UnitedHealth(UNHON) uz GYD
$69,366.536
1 UnitedHealth(UNHON) uz ISK
kr42,110.66

UnitedHealth resurss

Dziļākai izpratnei par UnitedHealth, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā UnitedHealth vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par UnitedHealth

Kāda ir UnitedHealth (UNHON) vērtība šodien?
Reāllaika UNHON cena USD ir 331.58 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UNHON uz USD cena?
Pašreizējā UNHON uz USD cena ir $ 331.58. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UnitedHealth tirgus maksimums?
UNHON tirgus maksimums ir $ 1.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UNHON apjoms apgrozībā?
UNHON apjoms apgrozībā ir 3.12K USD.
Kāda bija UNHON vēsturiski augstākā cena?
UNHON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 390.3287355029531 USD apmērā.
Kāda bija UNHON vēsturiski zemākā cena?
UNHON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 304.5677510227731 USD.
Kāds ir UNHON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UNHON tirdzniecības apjoms ir $ 57.14K USD.
Vai UNHON šogad kāps augstāk?
UNHON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UNHON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:58 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

UNHON uz USD kalkulators

Summa

UNHON
UNHON
USD
USD

1 UNHON = 331.58 USD

Tirgot UNHON

UNHON/USDT
$331.55
$331.55$331.55
-1.11%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

