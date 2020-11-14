Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Unifi Protocol DAO (UNFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Unifi Protocol DAO (UNFI) informācija

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

https://www.unifiprotocol.com/
https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435
https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.10M
$ 2.10M
Kopējais apjoms:
$ 9.55M
$ 9.55M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.55M
$ 9.55M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.20M
$ 2.20M
Visu laiku augstākā cena:
$ 44.0355
$ 44.0355
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.1283238235175434
$ 0.1283238235175434
Pašreizējā cena:
$ 0.2197
$ 0.2197

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNFI tokenomiku, uzzini UNFI tokena reāllaika cenu!

