Reāllaika Ulalo HealthPassport cena šodien ir 0.001551 USD. Seko līdzi reāllaika ULA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ULA cenas tendenci MEXC.

Ulalo HealthPassport kurss(ULA)

1 ULA uz USD reāllaika cena:

$0.001551
$0.001551
-2.75%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:50 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00154
$ 0.00154
24h zemākā
$ 0.001667
$ 0.001667
24h augstākā

$ 0.00154
$ 0.00154

$ 0.001667
$ 0.001667

--
--

--
--

+0.58%

-2.75%

-50.52%

-50.52%

Ulalo HealthPassport (ULA) reāllaika cena ir $ 0.001551. Pēdējo 24 stundu laikā ULA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00154 līdz augstākajai $ 0.001667, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ULA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ULA ir mainījies par +0.58% pēdējā stundā, par -2.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -50.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) tirgus informācija

--
--

$ 61.75K
$ 61.75K

$ 1.55M
$ 1.55M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Pašreizējais Ulalo HealthPassport tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.75K. ULA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.55M.

Ulalo HealthPassport (ULA) cenas vēsture USD

Seko Ulalo HealthPassport cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00004386-2.75%
30 dienas$ -0.002183-58.47%
60 dienas$ -0.002073-57.21%
90 dienas$ -0.002531-62.01%
Ulalo HealthPassport Cenas izmaiņas šodien

Šodien ULA cena mainījās par $ -0.00004386 (-2.75%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Ulalo HealthPassport 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002183 (-58.47%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Ulalo HealthPassport 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ULA piedzīvoja izmaiņas $ -0.002073 (-57.21%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Ulalo HealthPassport 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.002531 (-62.01%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Ulalo HealthPassport (ULA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Ulalo HealthPassport cenas vēstures lapu.

Kas ir Ulalo HealthPassport (ULA)?

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Ulalo HealthPassport ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ULA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Ulalo HealthPassport mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Ulalo HealthPassport pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Ulalo HealthPassport cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ulalo HealthPassport (ULA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ulalo HealthPassport (ULA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ulalo HealthPassport prognozes.

Apskati Ulalo HealthPassport cenas prognozi!

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomika

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ULA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Ulalo HealthPassport (ULA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Ulalo HealthPassport? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Ulalo HealthPassport MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ULA uz vietējām valūtām

Ulalo HealthPassport resurss

Dziļākai izpratnei par Ulalo HealthPassport, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Ulalo HealthPassport vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Ulalo HealthPassport

Kāda ir Ulalo HealthPassport (ULA) vērtība šodien?
Reāllaika ULA cena USD ir 0.001551 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ULA uz USD cena?
Pašreizējā ULA uz USD cena ir $ 0.001551. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ulalo HealthPassport tirgus maksimums?
ULA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ULA apjoms apgrozībā?
ULA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ULA vēsturiski augstākā cena?
ULA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ULA vēsturiski zemākā cena?
ULA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ULA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ULA tirdzniecības apjoms ir $ 61.75K USD.
Vai ULA šogad kāps augstāk?
ULA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ULA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.001551
$100,283.21

$3,180.44

$151.42

$1.0004

$2.1311

$100,283.21

$3,180.44

$2.1311

$151.42

$0.15729

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.34000

$2.9000

$0.0000000000000000000000000347

$0.000000000219

$0.0000743

