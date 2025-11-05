BiržaDEX+
Reāllaika UCN cena šodien ir 1464.01 USD. Seko līdzi reāllaika UCN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UCN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UCN

UCN Cenas informācija

Kas ir UCN

UCN Tehniskais dokuments

UCN Oficiālā tīmekļa vietne

UCN Tokenomika

UCN Cenas prognoze

UCN Vēsture

UCN iegādes rokasgrāmata

UCN uz bezseguma valūtu konvertētājs

UCN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UCN logotips

UCN kurss(UCN)

1 UCN uz USD reāllaika cena:

$1,463.99
-0.07%1D
USD
UCN (UCN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:27 (UTC+8)

UCN (UCN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1,457.53
24h zemākā
$ 1,472.31
24h augstākā

$ 1,457.53
$ 1,472.31
--
--
+0.09%

-0.06%

+2.66%

+2.66%

UCN (UCN) reāllaika cena ir $ 1,464.01. Pēdējo 24 stundu laikā UCN tika tirgots robežās no zemākās $ 1,457.53 līdz augstākajai $ 1,472.31, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UCN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UCN ir mainījies par +0.09% pēdējā stundā, par -0.06% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UCN (UCN) tirgus informācija

--
$ 8.45M
$ 8.45M$ 8.45M

$ 146.40M
$ 146.40M$ 146.40M

--
100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Pašreizējais UCN tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 8.45M. UCN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 146.40M.

UCN (UCN) cenas vēsture USD

Seko UCN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.0255-0.06%
30 dienas$ +162.28+12.46%
60 dienas$ +864.01+144.00%
90 dienas$ +864.01+144.00%
UCN Cenas izmaiņas šodien

Šodien UCN cena mainījās par $ -1.0255 (-0.06%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

UCN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +162.28 (+12.46%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

UCN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, UCN piedzīvoja izmaiņas $ +864.01 (+144.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

UCN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +864.01 (+144.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu UCN (UCN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati UCN cenas vēstures lapu.

Kas ir UCN (UCN)?

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu UCN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt UCN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par UCN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu UCN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

UCN cenas prognoze (USD)

Kāda būs UCN (UCN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UCN (UCN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UCN prognozes.

Apskati UCN cenas prognozi!

UCN (UCN) tokenomika

UCN (UCN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UCN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties UCN (UCN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties UCN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties UCN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

UCN uz vietējām valūtām

1 UCN(UCN) uz VND
38,525,423.15
1 UCN(UCN) uz AUD
A$2,254.5754
1 UCN(UCN) uz GBP
1,112.6476
1 UCN(UCN) uz EUR
1,273.6887
1 UCN(UCN) uz USD
$1,464.01
1 UCN(UCN) uz MYR
RM6,134.2019
1 UCN(UCN) uz TRY
61,605.5408
1 UCN(UCN) uz JPY
¥223,993.53
1 UCN(UCN) uz ARS
ARS$2,134,116.6572
1 UCN(UCN) uz RUB
118,570.1699
1 UCN(UCN) uz INR
129,901.6073
1 UCN(UCN) uz IDR
Rp24,400,156.9066
1 UCN(UCN) uz PHP
85,864.1865
1 UCN(UCN) uz EGP
￡E.69,247.673
1 UCN(UCN) uz BRL
R$7,891.0139
1 UCN(UCN) uz CAD
C$2,064.2541
1 UCN(UCN) uz BDT
178,462.819
1 UCN(UCN) uz NGN
2,112,566.43
1 UCN(UCN) uz COP
$5,652,542.61
1 UCN(UCN) uz ZAR
R.25,664.0953
1 UCN(UCN) uz UAH
61,605.5408
1 UCN(UCN) uz TZS
T.Sh.3,605,929.8305
1 UCN(UCN) uz VES
Bs326,474.23
1 UCN(UCN) uz CLP
$1,384,953.46
1 UCN(UCN) uz PKR
Rs413,904.9072
1 UCN(UCN) uz KZT
767,287.641
1 UCN(UCN) uz THB
฿47,682.8057
1 UCN(UCN) uz TWD
NT$45,281.8293
1 UCN(UCN) uz AED
د.إ5,372.9167
1 UCN(UCN) uz CHF
Fr1,185.8481
1 UCN(UCN) uz HKD
HK$11,375.3577
1 UCN(UCN) uz AMD
֏560,057.0255
1 UCN(UCN) uz MAD
.د.م13,629.9331
1 UCN(UCN) uz MXN
$27,362.3469
1 UCN(UCN) uz SAR
ريال5,490.0375
1 UCN(UCN) uz ETB
Br223,437.2062
1 UCN(UCN) uz KES
KSh189,135.4519
1 UCN(UCN) uz JOD
د.أ1,037.98309
1 UCN(UCN) uz PLN
5,431.4771
1 UCN(UCN) uz RON
лв6,485.5643
1 UCN(UCN) uz SEK
kr14,025.2158
1 UCN(UCN) uz BGN
лв2,488.817
1 UCN(UCN) uz HUF
Ft495,098.9018
1 UCN(UCN) uz CZK
31,110.2125
1 UCN(UCN) uz KWD
د.ك449.45107
1 UCN(UCN) uz ILS
4,772.6726
1 UCN(UCN) uz BOB
Bs10,116.3091
1 UCN(UCN) uz AZN
2,488.817
1 UCN(UCN) uz TJS
SM13,498.1722
1 UCN(UCN) uz GEL
3,982.1072
1 UCN(UCN) uz AOA
Kz1,341,896.9259
1 UCN(UCN) uz BHD
.د.ب550.46776
1 UCN(UCN) uz BMD
$1,464.01
1 UCN(UCN) uz DKK
kr9,516.065
1 UCN(UCN) uz HNL
L38,562.0234
1 UCN(UCN) uz MUR
67,198.059
1 UCN(UCN) uz NAD
$25,342.0131
1 UCN(UCN) uz NOK
kr14,962.1822
1 UCN(UCN) uz NZD
$2,576.6576
1 UCN(UCN) uz PAB
B/.1,464.01
1 UCN(UCN) uz PGK
K6,163.4821
1 UCN(UCN) uz QAR
ر.ق5,328.9964
1 UCN(UCN) uz RSD
дин.149,490.0611
1 UCN(UCN) uz UZS
soʻm17,638,670.6419
1 UCN(UCN) uz ALL
L123,137.8811
1 UCN(UCN) uz ANG
ƒ2,620.5779
1 UCN(UCN) uz AWG
ƒ2,620.5779
1 UCN(UCN) uz BBD
$2,928.02
1 UCN(UCN) uz BAM
KM2,488.817
1 UCN(UCN) uz BIF
Fr4,317,365.49
1 UCN(UCN) uz BND
$1,903.213
1 UCN(UCN) uz BSD
$1,464.01
1 UCN(UCN) uz JMD
$235,017.5253
1 UCN(UCN) uz KHR
5,879,552.0006
1 UCN(UCN) uz KMF
Fr623,668.26
1 UCN(UCN) uz LAK
31,826,303.7113
1 UCN(UCN) uz LKR
රු446,200.9678
1 UCN(UCN) uz MDL
L24,800.3294
1 UCN(UCN) uz MGA
Ar6,565,060.043
1 UCN(UCN) uz MOP
P11,712.08
1 UCN(UCN) uz MVR
22,545.754
1 UCN(UCN) uz MWK
MK2,541,682.4011
1 UCN(UCN) uz MZN
MT93,623.4395
1 UCN(UCN) uz NPR
रु207,684.4586
1 UCN(UCN) uz PYG
10,382,758.92
1 UCN(UCN) uz RWF
Fr2,121,350.49
1 UCN(UCN) uz SBD
$12,048.8023
1 UCN(UCN) uz SCR
20,745.0217
1 UCN(UCN) uz SRD
$56,364.385
1 UCN(UCN) uz SVC
$12,810.0875
1 UCN(UCN) uz SZL
L25,342.0131
1 UCN(UCN) uz TMT
m5,138.6751
1 UCN(UCN) uz TND
د.ت4,293.94133
1 UCN(UCN) uz TTD
$9,925.9878
1 UCN(UCN) uz UGX
Sh5,100,610.84
1 UCN(UCN) uz XAF
Fr835,949.71
1 UCN(UCN) uz XCD
$3,952.827
1 UCN(UCN) uz XOF
Fr835,949.71
1 UCN(UCN) uz XPF
Fr150,793.03
1 UCN(UCN) uz BWP
P19,764.135
1 UCN(UCN) uz BZD
$2,942.6601
1 UCN(UCN) uz CVE
$141,086.6437
1 UCN(UCN) uz DJF
Fr259,129.77
1 UCN(UCN) uz DOP
$94,062.6425
1 UCN(UCN) uz DZD
د.ج191,214.3461
1 UCN(UCN) uz FJD
$3,337.9428
1 UCN(UCN) uz GNF
Fr12,729,566.95
1 UCN(UCN) uz GTQ
Q11,214.3166
1 UCN(UCN) uz GYD
$306,270.892
1 UCN(UCN) uz ISK
kr185,929.27

UCN resurss

Dziļākai izpratnei par UCN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā UCN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par UCN

Kāda ir UCN (UCN) vērtība šodien?
Reāllaika UCN cena USD ir 1,464.01 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UCN uz USD cena?
Pašreizējā UCN uz USD cena ir $ 1,464.01. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UCN tirgus maksimums?
UCN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UCN apjoms apgrozībā?
UCN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija UCN vēsturiski augstākā cena?
UCN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija UCN vēsturiski zemākā cena?
UCN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir UCN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UCN tirdzniecības apjoms ir $ 8.45M USD.
Vai UCN šogad kāps augstāk?
UCN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UCN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:27 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

UCN uz USD kalkulators

Summa

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,464.01 USD

Tirgot UCN

UCN/USDT
$1,463.99
-0.06%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

