Reāllaika Uber cena šodien ir 94.63 USD. Seko līdzi reāllaika UBERON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UBERON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UBERON

UBERON Cenas informācija

Kas ir UBERON

UBERON Oficiālā tīmekļa vietne

UBERON Tokenomika

UBERON Cenas prognoze

UBERON Vēsture

UBERON iegādes rokasgrāmata

UBERON uz bezseguma valūtu konvertētājs

UBERON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Uber logotips

Uber kurss(UBERON)

1 UBERON uz USD reāllaika cena:

$94.63
$94.63
+1.55%1D
USD
Uber (UBERON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:20 (UTC+8)

Uber (UBERON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 90.35
$ 90.35
24h zemākā
$ 100.7
$ 100.7
24h augstākā

$ 90.35
$ 90.35

$ 100.7
$ 100.7

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881

+0.56%

+1.55%

-0.97%

-0.97%

Uber (UBERON) reāllaika cena ir $ 94.63. Pēdējo 24 stundu laikā UBERON tika tirgots robežās no zemākās $ 90.35 līdz augstākajai $ 100.7, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UBERON visu laiku augstākā cena ir $ 104.598200752745, savukārt zemākā - $ 89.84041087964881.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UBERON ir mainījies par +0.56% pēdējā stundā, par +1.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Uber (UBERON) tirgus informācija

No.2143

$ 938.39K
$ 938.39K

$ 64.40K
$ 64.40K

$ 938.39K
$ 938.39K

9.92K
9.92K

9,916.36514382
9,916.36514382

ETH

Pašreizējais Uber tirgus maksimums ir $ 938.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.40K. UBERON apjoms apgrozībā ir 9.92K ar kopējo apjomu 9916.36514382. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 938.39K.

Uber (UBERON) cenas vēsture USD

Seko Uber cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +1.4444+1.55%
30 dienas$ -2.44-2.52%
60 dienas$ +34.63+57.71%
90 dienas$ +34.63+57.71%
Uber Cenas izmaiņas šodien

Šodien UBERON cena mainījās par $ +1.4444 (+1.55%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Uber 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -2.44 (-2.52%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Uber 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, UBERON piedzīvoja izmaiņas $ +34.63 (+57.71%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Uber 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +34.63 (+57.71%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Uber (UBERON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Uber cenas vēstures lapu.

Kas ir Uber (UBERON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Uber ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt UBERON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Uber mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Uber pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Uber cenas prognoze (USD)

Kāda būs Uber (UBERON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Uber (UBERON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Uber prognozes.

Apskati Uber cenas prognozi!

Uber (UBERON) tokenomika

Uber (UBERON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UBERON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Uber (UBERON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Uber? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Uber MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

UBERON uz vietējām valūtām

1 Uber(UBERON) uz VND
2,490,188.45
1 Uber(UBERON) uz AUD
A$145.7302
1 Uber(UBERON) uz GBP
71.9188
1 Uber(UBERON) uz EUR
82.3281
1 Uber(UBERON) uz USD
$94.63
1 Uber(UBERON) uz MYR
RM396.4997
1 Uber(UBERON) uz TRY
3,982.0304
1 Uber(UBERON) uz JPY
¥14,478.39
1 Uber(UBERON) uz ARS
ARS$137,944.0436
1 Uber(UBERON) uz RUB
7,664.0837
1 Uber(UBERON) uz INR
8,396.5199
1 Uber(UBERON) uz IDR
Rp1,577,166.0358
1 Uber(UBERON) uz PHP
5,550.0495
1 Uber(UBERON) uz EGP
￡E.4,475.999
1 Uber(UBERON) uz BRL
R$510.0557
1 Uber(UBERON) uz CAD
C$133.4283
1 Uber(UBERON) uz BDT
11,535.397
1 Uber(UBERON) uz NGN
136,551.09
1 Uber(UBERON) uz COP
$365,366.43
1 Uber(UBERON) uz ZAR
R.1,658.8639
1 Uber(UBERON) uz UAH
3,982.0304
1 Uber(UBERON) uz TZS
T.Sh.233,078.4215
1 Uber(UBERON) uz VES
Bs21,102.49
1 Uber(UBERON) uz CLP
$89,519.98
1 Uber(UBERON) uz PKR
Rs26,753.7936
1 Uber(UBERON) uz KZT
49,595.583
1 Uber(UBERON) uz THB
฿3,082.0991
1 Uber(UBERON) uz TWD
NT$2,926.9059
1 Uber(UBERON) uz AED
د.إ347.2921
1 Uber(UBERON) uz CHF
Fr76.6503
1 Uber(UBERON) uz HKD
HK$735.2751
1 Uber(UBERON) uz AMD
֏36,200.7065
1 Uber(UBERON) uz MAD
.د.م881.0053
1 Uber(UBERON) uz MXN
$1,768.6347
1 Uber(UBERON) uz SAR
ريال354.8625
1 Uber(UBERON) uz ETB
Br14,442.4306
1 Uber(UBERON) uz KES
KSh12,225.2497
1 Uber(UBERON) uz JOD
د.أ67.09267
1 Uber(UBERON) uz PLN
351.0773
1 Uber(UBERON) uz RON
лв419.2109
1 Uber(UBERON) uz SEK
kr906.5554
1 Uber(UBERON) uz BGN
лв160.871
1 Uber(UBERON) uz HUF
Ft32,001.9734
1 Uber(UBERON) uz CZK
2,010.8875
1 Uber(UBERON) uz KWD
د.ك29.05141
1 Uber(UBERON) uz ILS
308.4938
1 Uber(UBERON) uz BOB
Bs653.8933
1 Uber(UBERON) uz AZN
160.871
1 Uber(UBERON) uz TJS
SM872.4886
1 Uber(UBERON) uz GEL
257.3936
1 Uber(UBERON) uz AOA
Kz86,736.9117
1 Uber(UBERON) uz BHD
.د.ب35.58088
1 Uber(UBERON) uz BMD
$94.63
1 Uber(UBERON) uz DKK
kr615.095
1 Uber(UBERON) uz HNL
L2,492.5542
1 Uber(UBERON) uz MUR
4,343.517
1 Uber(UBERON) uz NAD
$1,638.0453
1 Uber(UBERON) uz NOK
kr967.1186
1 Uber(UBERON) uz NZD
$166.5488
1 Uber(UBERON) uz PAB
B/.94.63
1 Uber(UBERON) uz PGK
K398.3923
1 Uber(UBERON) uz QAR
ر.ق344.4532
1 Uber(UBERON) uz RSD
дин.9,662.6693
1 Uber(UBERON) uz UZS
soʻm1,140,120.2197
1 Uber(UBERON) uz ALL
L7,959.3293
1 Uber(UBERON) uz ANG
ƒ169.3877
1 Uber(UBERON) uz AWG
ƒ169.3877
1 Uber(UBERON) uz BBD
$189.26
1 Uber(UBERON) uz BAM
KM160.871
1 Uber(UBERON) uz BIF
Fr279,063.87
1 Uber(UBERON) uz BND
$123.019
1 Uber(UBERON) uz BSD
$94.63
1 Uber(UBERON) uz JMD
$15,190.9539
1 Uber(UBERON) uz KHR
380,039.7578
1 Uber(UBERON) uz KMF
Fr40,312.38
1 Uber(UBERON) uz LAK
2,057,173.8719
1 Uber(UBERON) uz LKR
රු28,841.3314
1 Uber(UBERON) uz MDL
L1,603.0322
1 Uber(UBERON) uz MGA
Ar424,349.309
1 Uber(UBERON) uz MOP
P757.04
1 Uber(UBERON) uz MVR
1,457.302
1 Uber(UBERON) uz MWK
MK164,288.0893
1 Uber(UBERON) uz MZN
MT6,051.5885
1 Uber(UBERON) uz NPR
रु13,424.2118
1 Uber(UBERON) uz PYG
671,115.96
1 Uber(UBERON) uz RWF
Fr137,118.87
1 Uber(UBERON) uz SBD
$778.8049
1 Uber(UBERON) uz SCR
1,340.9071
1 Uber(UBERON) uz SRD
$3,643.255
1 Uber(UBERON) uz SVC
$828.0125
1 Uber(UBERON) uz SZL
L1,638.0453
1 Uber(UBERON) uz TMT
m332.1513
1 Uber(UBERON) uz TND
د.ت277.54979
1 Uber(UBERON) uz TTD
$641.5914
1 Uber(UBERON) uz UGX
Sh329,690.92
1 Uber(UBERON) uz XAF
Fr54,033.73
1 Uber(UBERON) uz XCD
$255.501
1 Uber(UBERON) uz XOF
Fr54,033.73
1 Uber(UBERON) uz XPF
Fr9,746.89
1 Uber(UBERON) uz BWP
P1,277.505
1 Uber(UBERON) uz BZD
$190.2063
1 Uber(UBERON) uz CVE
$9,119.4931
1 Uber(UBERON) uz DJF
Fr16,749.51
1 Uber(UBERON) uz DOP
$6,079.9775
1 Uber(UBERON) uz DZD
د.ج12,359.6243
1 Uber(UBERON) uz FJD
$215.7564
1 Uber(UBERON) uz GNF
Fr822,807.85
1 Uber(UBERON) uz GTQ
Q724.8658
1 Uber(UBERON) uz GYD
$19,796.596
1 Uber(UBERON) uz ISK
kr12,018.01

Uber resurss

Dziļākai izpratnei par Uber, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Uber vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Uber

Kāda ir Uber (UBERON) vērtība šodien?
Reāllaika UBERON cena USD ir 94.63 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UBERON uz USD cena?
Pašreizējā UBERON uz USD cena ir $ 94.63. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Uber tirgus maksimums?
UBERON tirgus maksimums ir $ 938.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UBERON apjoms apgrozībā?
UBERON apjoms apgrozībā ir 9.92K USD.
Kāda bija UBERON vēsturiski augstākā cena?
UBERON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 104.598200752745 USD apmērā.
Kāda bija UBERON vēsturiski zemākā cena?
UBERON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 89.84041087964881 USD.
Kāds ir UBERON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UBERON tirdzniecības apjoms ir $ 64.40K USD.
Vai UBERON šogad kāps augstāk?
UBERON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UBERON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:20 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

UBERON uz USD kalkulators

Summa

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 94.63 USD

Tirgot UBERON

UBERON/USDT
$94.63
$94.63
+1.33%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

