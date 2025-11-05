BiržaDEX+
Reāllaika TXC cena šodien ir 5.076 USD. Seko līdzi reāllaika TXC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TXC cenas tendenci MEXC.

TXC logotips

TXC kurss(TXC)

1 TXC uz USD reāllaika cena:

$5.076
$5.076$5.076
+2.31%1D
USD
TXC (TXC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:59 (UTC+8)

TXC (TXC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 4.565
$ 4.565$ 4.565
24h zemākā
$ 5.211
$ 5.211$ 5.211
24h augstākā

$ 4.565
$ 4.565$ 4.565

$ 5.211
$ 5.211$ 5.211

--
----

--
----

-0.44%

+2.31%

-5.20%

-5.20%

TXC (TXC) reāllaika cena ir $ 5.076. Pēdējo 24 stundu laikā TXC tika tirgots robežās no zemākās $ 4.565 līdz augstākajai $ 5.211, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TXC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TXC ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par +2.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TXC (TXC) tirgus informācija

--
----

$ 69.33K
$ 69.33K$ 69.33K

$ 1.79B
$ 1.79B$ 1.79B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Pašreizējais TXC tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 69.33K. TXC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 353396296. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.79B.

TXC (TXC) cenas vēsture USD

Seko TXC cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.11461+2.31%
30 dienas$ +0.791+18.45%
60 dienas$ +3.076+153.80%
90 dienas$ +3.076+153.80%
TXC Cenas izmaiņas šodien

Šodien TXC cena mainījās par $ +0.11461 (+2.31%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

TXC 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.791 (+18.45%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

TXC 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TXC piedzīvoja izmaiņas $ +3.076 (+153.80%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

TXC 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +3.076 (+153.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu TXC (TXC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati TXC cenas vēstures lapu.

Kas ir TXC (TXC)?

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TXC ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TXC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TXC mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TXC pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

TXC cenas prognoze (USD)

Kāda būs TXC (TXC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TXC (TXC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TXC prognozes.

Apskati TXC cenas prognozi!

TXC (TXC) tokenomika

TXC (TXC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TXC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties TXC (TXC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties TXC? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TXC MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TXC uz vietējām valūtām

1 TXC(TXC) uz VND
133,574.94
1 TXC(TXC) uz AUD
A$7.81704
1 TXC(TXC) uz GBP
3.85776
1 TXC(TXC) uz EUR
4.41612
1 TXC(TXC) uz USD
$5.076
1 TXC(TXC) uz MYR
RM21.26844
1 TXC(TXC) uz TRY
213.59808
1 TXC(TXC) uz JPY
¥776.628
1 TXC(TXC) uz ARS
ARS$7,399.38672
1 TXC(TXC) uz RUB
411.10524
1 TXC(TXC) uz INR
450.39348
1 TXC(TXC) uz IDR
Rp84,599.96616
1 TXC(TXC) uz PHP
297.7074
1 TXC(TXC) uz EGP
￡E.240.0948
1 TXC(TXC) uz BRL
R$27.35964
1 TXC(TXC) uz CAD
C$7.15716
1 TXC(TXC) uz BDT
618.7644
1 TXC(TXC) uz NGN
7,324.668
1 TXC(TXC) uz COP
$19,598.436
1 TXC(TXC) uz ZAR
R.88.98228
1 TXC(TXC) uz UAH
213.59808
1 TXC(TXC) uz TZS
T.Sh.12,502.4418
1 TXC(TXC) uz VES
Bs1,131.948
1 TXC(TXC) uz CLP
$4,801.896
1 TXC(TXC) uz PKR
Rs1,435.08672
1 TXC(TXC) uz KZT
2,660.3316
1 TXC(TXC) uz THB
฿165.32532
1 TXC(TXC) uz TWD
NT$157.00068
1 TXC(TXC) uz AED
د.إ18.62892
1 TXC(TXC) uz CHF
Fr4.11156
1 TXC(TXC) uz HKD
HK$39.44052
1 TXC(TXC) uz AMD
֏1,941.8238
1 TXC(TXC) uz MAD
.د.م47.25756
1 TXC(TXC) uz MXN
$94.87044
1 TXC(TXC) uz SAR
ريال19.035
1 TXC(TXC) uz ETB
Br774.69912
1 TXC(TXC) uz KES
KSh655.76844
1 TXC(TXC) uz JOD
د.أ3.598884
1 TXC(TXC) uz PLN
18.83196
1 TXC(TXC) uz RON
лв22.48668
1 TXC(TXC) uz SEK
kr48.62808
1 TXC(TXC) uz BGN
лв8.6292
1 TXC(TXC) uz HUF
Ft1,716.60168
1 TXC(TXC) uz CZK
107.865
1 TXC(TXC) uz KWD
د.ك1.558332
1 TXC(TXC) uz ILS
16.54776
1 TXC(TXC) uz BOB
Bs35.07516
1 TXC(TXC) uz AZN
8.6292
1 TXC(TXC) uz TJS
SM46.80072
1 TXC(TXC) uz GEL
13.80672
1 TXC(TXC) uz AOA
Kz4,652.61084
1 TXC(TXC) uz BHD
.د.ب1.908576
1 TXC(TXC) uz BMD
$5.076
1 TXC(TXC) uz DKK
kr32.994
1 TXC(TXC) uz HNL
L133.70184
1 TXC(TXC) uz MUR
232.9884
1 TXC(TXC) uz NAD
$87.86556
1 TXC(TXC) uz NOK
kr51.87672
1 TXC(TXC) uz NZD
$8.98452
1 TXC(TXC) uz PAB
B/.5.076
1 TXC(TXC) uz PGK
K21.36996
1 TXC(TXC) uz QAR
ر.ق18.47664
1 TXC(TXC) uz RSD
дин.518.31036
1 TXC(TXC) uz UZS
soʻm61,156.61244
1 TXC(TXC) uz ALL
L426.94236
1 TXC(TXC) uz ANG
ƒ9.08604
1 TXC(TXC) uz AWG
ƒ9.08604
1 TXC(TXC) uz BBD
$10.152
1 TXC(TXC) uz BAM
KM8.6292
1 TXC(TXC) uz BIF
Fr14,969.124
1 TXC(TXC) uz BND
$6.5988
1 TXC(TXC) uz BSD
$5.076
1 TXC(TXC) uz JMD
$814.85028
1 TXC(TXC) uz KHR
20,385.52056
1 TXC(TXC) uz KMF
Fr2,162.376
1 TXC(TXC) uz LAK
110,347.82388
1 TXC(TXC) uz LKR
රු1,547.06328
1 TXC(TXC) uz MDL
L85.98744
1 TXC(TXC) uz MGA
Ar22,762.3068
1 TXC(TXC) uz MOP
P40.608
1 TXC(TXC) uz MVR
78.1704
1 TXC(TXC) uz MWK
MK8,812.49436
1 TXC(TXC) uz MZN
MT324.6102
1 TXC(TXC) uz NPR
रु720.08136
1 TXC(TXC) uz PYG
35,998.992
1 TXC(TXC) uz RWF
Fr7,355.124
1 TXC(TXC) uz SBD
$41.77548
1 TXC(TXC) uz SCR
71.92692
1 TXC(TXC) uz SRD
$195.426
1 TXC(TXC) uz SVC
$44.415
1 TXC(TXC) uz SZL
L87.86556
1 TXC(TXC) uz TMT
m17.81676
1 TXC(TXC) uz TND
د.ت14.887908
1 TXC(TXC) uz TTD
$34.41528
1 TXC(TXC) uz UGX
Sh17,684.784
1 TXC(TXC) uz XAF
Fr2,898.396
1 TXC(TXC) uz XCD
$13.7052
1 TXC(TXC) uz XOF
Fr2,898.396
1 TXC(TXC) uz XPF
Fr522.828
1 TXC(TXC) uz BWP
P68.526
1 TXC(TXC) uz BZD
$10.20276
1 TXC(TXC) uz CVE
$489.17412
1 TXC(TXC) uz DJF
Fr898.452
1 TXC(TXC) uz DOP
$326.133
1 TXC(TXC) uz DZD
د.ج662.97636
1 TXC(TXC) uz FJD
$11.57328
1 TXC(TXC) uz GNF
Fr44,135.82
1 TXC(TXC) uz GTQ
Q38.88216
1 TXC(TXC) uz GYD
$1,061.8992
1 TXC(TXC) uz ISK
kr644.652

TXC resurss

Dziļākai izpratnei par TXC, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā TXC vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par TXC

Kāda ir TXC (TXC) vērtība šodien?
Reāllaika TXC cena USD ir 5.076 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TXC uz USD cena?
Pašreizējā TXC uz USD cena ir $ 5.076. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TXC tirgus maksimums?
TXC tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TXC apjoms apgrozībā?
TXC apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TXC vēsturiski augstākā cena?
TXC sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TXC vēsturiski zemākā cena?
TXC sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TXC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TXC tirdzniecības apjoms ir $ 69.33K USD.
Vai TXC šogad kāps augstāk?
TXC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TXC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:59 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TXC uz USD kalkulators

Summa

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.076 USD

Tirgot TXC

TXC/USDT
$5.076
$5.076$5.076
+2.31%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

