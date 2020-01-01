TENUP (TUP) tokenomika

TENUP (TUP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TENUP (TUP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TENUP (TUP) informācija

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tenup.io/
Tehniskais dokuments:
https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A

TENUP (TUP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TENUP (TUP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.18M
$ 1.18M
Kopējais apjoms:
$ 192.00M
$ 192.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 105.37M
$ 105.37M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.15M
$ 2.15M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.05
$ 0.05
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00222312
$ 0.00222312
Pašreizējā cena:
$ 0.01122
$ 0.01122

TENUP (TUP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TENUP (TUP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TUP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TUP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TUP tokenomiku, uzzini TUP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TUP

Vēlies iekļaut TENUP (TUP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TUP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

TENUP (TUP) cenas vēsture

TUP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TUP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TUP? Mūsu TUP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.