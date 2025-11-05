BiržaDEX+
Reāllaika Tuna Chain cena šodien ir 0.0011472 USD. Seko līdzi reāllaika TUNACHAIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TUNACHAIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TUNACHAIN

TUNACHAIN Cenas informācija

Kas ir TUNACHAIN

TUNACHAIN Tehniskais dokuments

TUNACHAIN Oficiālā tīmekļa vietne

TUNACHAIN Tokenomika

TUNACHAIN Cenas prognoze

TUNACHAIN Vēsture

TUNACHAIN iegādes rokasgrāmata

TUNACHAIN uz bezseguma valūtu konvertētājs

TUNACHAIN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tuna Chain logotips

Tuna Chain kurss(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN uz USD reāllaika cena:

-0.48%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:52 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.43%

-0.48%

-15.68%

-15.68%

Tuna Chain (TUNACHAIN) reāllaika cena ir $ 0.0011472. Pēdējo 24 stundu laikā TUNACHAIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0011406 līdz augstākajai $ 0.0011588, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TUNACHAIN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TUNACHAIN ir mainījies par +0.43% pēdējā stundā, par -0.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tuna Chain (TUNACHAIN) tirgus informācija

$ 55.97K
$ 55.97K$ 55.97K

$ 240.91K
$ 240.91K$ 240.91K

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Pašreizējais Tuna Chain tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.97K. TUNACHAIN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 210000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 240.91K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) cenas vēsture USD

Seko Tuna Chain cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000005536-0.48%
30 dienas$ +0.000469+69.15%
60 dienas$ +0.0004931+75.38%
90 dienas$ +0.0005441+90.21%
Tuna Chain Cenas izmaiņas šodien

Šodien TUNACHAIN cena mainījās par $ -0.000005536 (-0.48%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Tuna Chain 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.000469 (+69.15%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Tuna Chain 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TUNACHAIN piedzīvoja izmaiņas $ +0.0004931 (+75.38%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Tuna Chain 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0005441 (+90.21%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Tuna Chain (TUNACHAIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Tuna Chain cenas vēstures lapu.

Kas ir Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Tuna Chain ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TUNACHAIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Tuna Chain mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Tuna Chain pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Tuna Chain cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tuna Chain (TUNACHAIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tuna Chain (TUNACHAIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tuna Chain prognozes.

Apskati Tuna Chain cenas prognozi!

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomika

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TUNACHAIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Tuna Chain (TUNACHAIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Tuna Chain? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Tuna Chain MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TUNACHAIN uz vietējām valūtām

Tuna Chain resurss

Dziļākai izpratnei par Tuna Chain, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Tuna Chain vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Tuna Chain

Kāda ir Tuna Chain (TUNACHAIN) vērtība šodien?
Reāllaika TUNACHAIN cena USD ir 0.0011472 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TUNACHAIN uz USD cena?
Pašreizējā TUNACHAIN uz USD cena ir $ 0.0011472. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tuna Chain tirgus maksimums?
TUNACHAIN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TUNACHAIN apjoms apgrozībā?
TUNACHAIN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TUNACHAIN vēsturiski augstākā cena?
TUNACHAIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TUNACHAIN vēsturiski zemākā cena?
TUNACHAIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TUNACHAIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TUNACHAIN tirdzniecības apjoms ir $ 55.97K USD.
Vai TUNACHAIN šogad kāps augstāk?
TUNACHAIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TUNACHAIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:52 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

