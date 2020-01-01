Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomika

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dejitaru Tsuka (TSUKA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) informācija

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tsuka.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.42M
$ 4.42M$ 4.42M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.42M
$ 4.42M$ 4.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002343424462156912
$ 0.002343424462156912$ 0.002343424462156912
Pašreizējā cena:
$ 0.004423
$ 0.004423$ 0.004423

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TSUKA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TSUKA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TSUKA tokenomiku, uzzini TSUKA tokena reāllaika cenu!

