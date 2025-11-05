BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Tesla xStock cena šodien ir 443.84 USD. Seko līdzi reāllaika TSLAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TSLAX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Tesla xStock cena šodien ir 443.84 USD. Seko līdzi reāllaika TSLAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TSLAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TSLAX

TSLAX Cenas informācija

Kas ir TSLAX

TSLAX Oficiālā tīmekļa vietne

TSLAX Tokenomika

TSLAX Cenas prognoze

TSLAX Vēsture

TSLAX iegādes rokasgrāmata

TSLAX uz bezseguma valūtu konvertētājs

TSLAX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tesla xStock logotips

Tesla xStock kurss(TSLAX)

1 TSLAX uz USD reāllaika cena:

$443.84
$443.84$443.84
-2.20%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:37 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 443.8
$ 443.8$ 443.8
24h zemākā
$ 469.08
$ 469.08$ 469.08
24h augstākā

$ 443.8
$ 443.8$ 443.8

$ 469.08
$ 469.08$ 469.08

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-0.97%

-2.19%

-3.57%

-3.57%

Tesla xStock (TSLAX) reāllaika cena ir $ 443.84. Pēdējo 24 stundu laikā TSLAX tika tirgots robežās no zemākās $ 443.8 līdz augstākajai $ 469.08, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TSLAX visu laiku augstākā cena ir $ 474.6824248978316, savukārt zemākā - $ 290.2836164741007.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TSLAX ir mainījies par -0.97% pēdējā stundā, par -2.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) tirgus informācija

No.520

$ 41.28M
$ 41.28M$ 41.28M

$ 101.00K
$ 101.00K$ 101.00K

$ 41.28M
$ 41.28M$ 41.28M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19239183
92,998.19239183 92,998.19239183

SOL

Pašreizējais Tesla xStock tirgus maksimums ir $ 41.28M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 101.00K. TSLAX apjoms apgrozībā ir 93.00K ar kopējo apjomu 92998.19239183. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 41.28M.

Tesla xStock (TSLAX) cenas vēsture USD

Seko Tesla xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -9.9841-2.19%
30 dienas$ +9.55+2.19%
60 dienas$ +94.14+26.92%
90 dienas$ +124.79+39.11%
Tesla xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien TSLAX cena mainījās par $ -9.9841 (-2.19%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Tesla xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +9.55 (+2.19%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Tesla xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TSLAX piedzīvoja izmaiņas $ +94.14 (+26.92%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Tesla xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +124.79 (+39.11%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Tesla xStock (TSLAX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Tesla xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Tesla xStock (TSLAX)?

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Tesla xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TSLAX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Tesla xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Tesla xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Tesla xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tesla xStock (TSLAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tesla xStock (TSLAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tesla xStock prognozes.

Apskati Tesla xStock cenas prognozi!

Tesla xStock (TSLAX) tokenomika

Tesla xStock (TSLAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TSLAX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Tesla xStock (TSLAX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Tesla xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Tesla xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TSLAX uz vietējām valūtām

1 Tesla xStock(TSLAX) uz VND
11,679,649.6
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AUD
A$683.5136
1 Tesla xStock(TSLAX) uz GBP
337.3184
1 Tesla xStock(TSLAX) uz EUR
386.1408
1 Tesla xStock(TSLAX) uz USD
$443.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MYR
RM1,859.6896
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TRY
18,676.7872
1 Tesla xStock(TSLAX) uz JPY
¥67,907.52
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ARS
ARS$646,994.4448
1 Tesla xStock(TSLAX) uz RUB
35,946.6016
1 Tesla xStock(TSLAX) uz INR
39,381.9232
1 Tesla xStock(TSLAX) uz IDR
Rp7,397,330.3744
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PHP
26,031.216
1 Tesla xStock(TSLAX) uz EGP
￡E.20,993.632
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BRL
R$2,392.2976
1 Tesla xStock(TSLAX) uz CAD
C$625.8144
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BDT
54,104.096
1 Tesla xStock(TSLAX) uz NGN
640,461.12
1 Tesla xStock(TSLAX) uz COP
$1,713,666.24
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ZAR
R.7,780.5152
1 Tesla xStock(TSLAX) uz UAH
18,676.7872
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TZS
T.Sh.1,093,200.112
1 Tesla xStock(TSLAX) uz VES
Bs98,976.32
1 Tesla xStock(TSLAX) uz CLP
$419,872.64
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PKR
Rs125,482.4448
1 Tesla xStock(TSLAX) uz KZT
232,616.544
1 Tesla xStock(TSLAX) uz THB
฿14,455.8688
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TWD
NT$13,727.9712
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AED
د.إ1,628.8928
1 Tesla xStock(TSLAX) uz CHF
Fr359.5104
1 Tesla xStock(TSLAX) uz HKD
HK$3,448.6368
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AMD
֏169,790.992
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MAD
.د.م4,132.1504
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MXN
$8,290.9312
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SAR
ريال1,664.4
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ETB
Br67,738.8608
1 Tesla xStock(TSLAX) uz KES
KSh57,339.6896
1 Tesla xStock(TSLAX) uz JOD
د.أ314.68256
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PLN
1,646.6464
1 Tesla xStock(TSLAX) uz RON
лв1,966.2112
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SEK
kr4,251.9872
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BGN
лв754.528
1 Tesla xStock(TSLAX) uz HUF
Ft150,097.8112
1 Tesla xStock(TSLAX) uz CZK
9,431.6
1 Tesla xStock(TSLAX) uz KWD
د.ك136.25888
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ILS
1,446.9184
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BOB
Bs3,066.9344
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AZN
754.528
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TJS
SM4,092.2048
1 Tesla xStock(TSLAX) uz GEL
1,207.2448
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AOA
Kz406,819.3056
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BHD
.د.ب166.88384
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BMD
$443.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz DKK
kr2,884.96
1 Tesla xStock(TSLAX) uz HNL
L11,690.7456
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MUR
20,372.256
1 Tesla xStock(TSLAX) uz NAD
$7,682.8704
1 Tesla xStock(TSLAX) uz NOK
kr4,536.0448
1 Tesla xStock(TSLAX) uz NZD
$785.5968
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PAB
B/.443.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PGK
K1,868.5664
1 Tesla xStock(TSLAX) uz QAR
ر.ق1,615.5776
1 Tesla xStock(TSLAX) uz RSD
дин.45,320.5024
1 Tesla xStock(TSLAX) uz UZS
soʻm5,347,468.6496
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ALL
L37,331.3824
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ANG
ƒ794.4736
1 Tesla xStock(TSLAX) uz AWG
ƒ794.4736
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BBD
$887.68
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BAM
KM754.528
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BIF
Fr1,308,884.16
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BND
$576.992
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BSD
$443.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz JMD
$71,249.6352
1 Tesla xStock(TSLAX) uz KHR
1,782,488.0704
1 Tesla xStock(TSLAX) uz KMF
Fr189,075.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz LAK
9,648,695.4592
1 Tesla xStock(TSLAX) uz LKR
රු135,273.5552
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MDL
L7,518.6496
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MGA
Ar1,990,311.712
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MOP
P3,550.72
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MVR
6,835.136
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MWK
MK770,555.0624
1 Tesla xStock(TSLAX) uz MZN
MT28,383.568
1 Tesla xStock(TSLAX) uz NPR
रु62,963.1424
1 Tesla xStock(TSLAX) uz PYG
3,147,713.28
1 Tesla xStock(TSLAX) uz RWF
Fr643,124.16
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SBD
$3,652.8032
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SCR
6,289.2128
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SRD
$17,087.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SVC
$3,883.6
1 Tesla xStock(TSLAX) uz SZL
L7,682.8704
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TMT
m1,557.8784
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TND
د.ت1,301.78272
1 Tesla xStock(TSLAX) uz TTD
$3,009.2352
1 Tesla xStock(TSLAX) uz UGX
Sh1,546,338.56
1 Tesla xStock(TSLAX) uz XAF
Fr253,432.64
1 Tesla xStock(TSLAX) uz XCD
$1,198.368
1 Tesla xStock(TSLAX) uz XOF
Fr253,432.64
1 Tesla xStock(TSLAX) uz XPF
Fr45,715.52
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BWP
P5,991.84
1 Tesla xStock(TSLAX) uz BZD
$892.1184
1 Tesla xStock(TSLAX) uz CVE
$42,772.8608
1 Tesla xStock(TSLAX) uz DJF
Fr78,559.68
1 Tesla xStock(TSLAX) uz DOP
$28,516.72
1 Tesla xStock(TSLAX) uz DZD
د.ج57,969.9424
1 Tesla xStock(TSLAX) uz FJD
$1,011.9552
1 Tesla xStock(TSLAX) uz GNF
Fr3,859,188.8
1 Tesla xStock(TSLAX) uz GTQ
Q3,399.8144
1 Tesla xStock(TSLAX) uz GYD
$92,851.328
1 Tesla xStock(TSLAX) uz ISK
kr56,367.68

Tesla xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Tesla xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Tesla xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Tesla xStock

Kāda ir Tesla xStock (TSLAX) vērtība šodien?
Reāllaika TSLAX cena USD ir 443.84 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TSLAX uz USD cena?
Pašreizējā TSLAX uz USD cena ir $ 443.84. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tesla xStock tirgus maksimums?
TSLAX tirgus maksimums ir $ 41.28M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TSLAX apjoms apgrozībā?
TSLAX apjoms apgrozībā ir 93.00K USD.
Kāda bija TSLAX vēsturiski augstākā cena?
TSLAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 474.6824248978316 USD apmērā.
Kāda bija TSLAX vēsturiski zemākā cena?
TSLAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 290.2836164741007 USD.
Kāds ir TSLAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TSLAX tirdzniecības apjoms ir $ 101.00K USD.
Vai TSLAX šogad kāps augstāk?
TSLAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TSLAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:37 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TSLAX uz USD kalkulators

Summa

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 443.84 USD

Tirgot TSLAX

TSLAX/USDT
$443.84
$443.84$443.84
-1.99%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.82
$100,196.82$100,196.82

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.86
$3,183.86$3,183.86

-9.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.46
$151.46$151.46

-6.20%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1333
$2.1333$2.1333

-6.52%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.82
$100,196.82$100,196.82

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.86
$3,183.86$3,183.86

-9.22%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1333
$2.1333$2.1333

-6.52%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.46
$151.46$151.46

-6.20%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15724
$0.15724$0.15724

-4.08%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34977
$0.34977$0.34977

+2,180.11%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0681
$3.0681$3.0681

+1,945.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000218
$0.000000000218$0.000000000218

+153.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%