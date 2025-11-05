BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Tesla cena šodien ir 442.31 USD. Seko līdzi reāllaika TSLAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TSLAON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Tesla cena šodien ir 442.31 USD. Seko līdzi reāllaika TSLAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TSLAON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TSLAON

TSLAON Cenas informācija

Kas ir TSLAON

TSLAON Oficiālā tīmekļa vietne

TSLAON Tokenomika

TSLAON Cenas prognoze

TSLAON Vēsture

TSLAON iegādes rokasgrāmata

TSLAON uz bezseguma valūtu konvertētājs

TSLAON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tesla logotips

Tesla kurss(TSLAON)

1 TSLAON uz USD reāllaika cena:

$442.31
$442.31$442.31
-2.56%1D
USD
Tesla (TSLAON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:23 (UTC+8)

Tesla (TSLAON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 442.31
$ 442.31$ 442.31
24h zemākā
$ 468.3
$ 468.3$ 468.3
24h augstākā

$ 442.31
$ 442.31$ 442.31

$ 468.3
$ 468.3$ 468.3

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907$ 329.3669085162907

-1.16%

-2.56%

-3.84%

-3.84%

Tesla (TSLAON) reāllaika cena ir $ 442.31. Pēdējo 24 stundu laikā TSLAON tika tirgots robežās no zemākās $ 442.31 līdz augstākajai $ 468.3, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TSLAON visu laiku augstākā cena ir $ 473.8661895239948, savukārt zemākā - $ 329.3669085162907.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TSLAON ir mainījies par -1.16% pēdējā stundā, par -2.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tesla (TSLAON) tirgus informācija

No.1400

$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M

$ 61.41K
$ 61.41K$ 61.41K

$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M

10.70K
10.70K 10.70K

10,696.35076987
10,696.35076987 10,696.35076987

ETH

Pašreizējais Tesla tirgus maksimums ir $ 4.73M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.41K. TSLAON apjoms apgrozībā ir 10.70K ar kopējo apjomu 10696.35076987. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.73M.

Tesla (TSLAON) cenas vēsture USD

Seko Tesla cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -11.6206-2.56%
30 dienas$ +14.31+3.34%
60 dienas$ +92.77+26.54%
90 dienas$ +162.31+57.96%
Tesla Cenas izmaiņas šodien

Šodien TSLAON cena mainījās par $ -11.6206 (-2.56%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Tesla 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +14.31 (+3.34%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Tesla 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TSLAON piedzīvoja izmaiņas $ +92.77 (+26.54%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Tesla 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +162.31 (+57.96%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Tesla (TSLAON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Tesla cenas vēstures lapu.

Kas ir Tesla (TSLAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tesla ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Tesla ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TSLAON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Tesla mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Tesla pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Tesla cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tesla (TSLAON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tesla (TSLAON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tesla prognozes.

Apskati Tesla cenas prognozi!

Tesla (TSLAON) tokenomika

Tesla (TSLAON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TSLAON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Tesla (TSLAON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Tesla? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Tesla MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TSLAON uz vietējām valūtām

1 Tesla(TSLAON) uz VND
11,639,387.65
1 Tesla(TSLAON) uz AUD
A$681.1574
1 Tesla(TSLAON) uz GBP
336.1556
1 Tesla(TSLAON) uz EUR
384.8097
1 Tesla(TSLAON) uz USD
$442.31
1 Tesla(TSLAON) uz MYR
RM1,853.2789
1 Tesla(TSLAON) uz TRY
18,612.4048
1 Tesla(TSLAON) uz JPY
¥67,673.43
1 Tesla(TSLAON) uz ARS
ARS$644,764.1332
1 Tesla(TSLAON) uz RUB
35,822.6869
1 Tesla(TSLAON) uz INR
39,246.1663
1 Tesla(TSLAON) uz IDR
Rp7,371,830.3846
1 Tesla(TSLAON) uz PHP
25,941.4815
1 Tesla(TSLAON) uz EGP
￡E.20,921.263
1 Tesla(TSLAON) uz BRL
R$2,384.0509
1 Tesla(TSLAON) uz CAD
C$623.6571
1 Tesla(TSLAON) uz BDT
53,917.589
1 Tesla(TSLAON) uz NGN
638,253.33
1 Tesla(TSLAON) uz COP
$1,707,758.91
1 Tesla(TSLAON) uz ZAR
R.7,753.6943
1 Tesla(TSLAON) uz UAH
18,612.4048
1 Tesla(TSLAON) uz TZS
T.Sh.1,089,431.6455
1 Tesla(TSLAON) uz VES
Bs98,635.13
1 Tesla(TSLAON) uz CLP
$418,425.26
1 Tesla(TSLAON) uz PKR
Rs125,049.8832
1 Tesla(TSLAON) uz KZT
231,814.671
1 Tesla(TSLAON) uz THB
฿14,406.0367
1 Tesla(TSLAON) uz TWD
NT$13,680.6483
1 Tesla(TSLAON) uz AED
د.إ1,623.2777
1 Tesla(TSLAON) uz CHF
Fr358.2711
1 Tesla(TSLAON) uz HKD
HK$3,436.7487
1 Tesla(TSLAON) uz AMD
֏169,205.6905
1 Tesla(TSLAON) uz MAD
.د.م4,117.9061
1 Tesla(TSLAON) uz MXN
$8,262.3508
1 Tesla(TSLAON) uz SAR
ريال1,658.6625
1 Tesla(TSLAON) uz ETB
Br67,505.3522
1 Tesla(TSLAON) uz KES
KSh57,142.0289
1 Tesla(TSLAON) uz JOD
د.أ313.59779
1 Tesla(TSLAON) uz PLN
1,640.9701
1 Tesla(TSLAON) uz RON
лв1,959.4333
1 Tesla(TSLAON) uz SEK
kr4,237.3298
1 Tesla(TSLAON) uz BGN
лв751.927
1 Tesla(TSLAON) uz HUF
Ft149,580.3958
1 Tesla(TSLAON) uz CZK
9,399.0875
1 Tesla(TSLAON) uz KWD
د.ك135.78917
1 Tesla(TSLAON) uz ILS
1,441.9306
1 Tesla(TSLAON) uz BOB
Bs3,056.3621
1 Tesla(TSLAON) uz AZN
751.927
1 Tesla(TSLAON) uz TJS
SM4,078.0982
1 Tesla(TSLAON) uz GEL
1,203.0832
1 Tesla(TSLAON) uz AOA
Kz405,416.9229
1 Tesla(TSLAON) uz BHD
.د.ب166.30856
1 Tesla(TSLAON) uz BMD
$442.31
1 Tesla(TSLAON) uz DKK
kr2,875.015
1 Tesla(TSLAON) uz HNL
L11,650.4454
1 Tesla(TSLAON) uz MUR
20,302.029
1 Tesla(TSLAON) uz NAD
$7,656.3861
1 Tesla(TSLAON) uz NOK
kr4,520.4082
1 Tesla(TSLAON) uz NZD
$782.8887
1 Tesla(TSLAON) uz PAB
B/.442.31
1 Tesla(TSLAON) uz PGK
K1,862.1251
1 Tesla(TSLAON) uz QAR
ر.ق1,610.0084
1 Tesla(TSLAON) uz RSD
дин.45,164.2741
1 Tesla(TSLAON) uz UZS
soʻm5,329,034.9189
1 Tesla(TSLAON) uz ALL
L37,202.6941
1 Tesla(TSLAON) uz ANG
ƒ791.7349
1 Tesla(TSLAON) uz AWG
ƒ791.7349
1 Tesla(TSLAON) uz BBD
$884.62
1 Tesla(TSLAON) uz BAM
KM751.927
1 Tesla(TSLAON) uz BIF
Fr1,304,372.19
1 Tesla(TSLAON) uz BND
$575.003
1 Tesla(TSLAON) uz BSD
$442.31
1 Tesla(TSLAON) uz JMD
$71,004.0243
1 Tesla(TSLAON) uz KHR
1,776,343.4986
1 Tesla(TSLAON) uz KMF
Fr188,424.06
1 Tesla(TSLAON) uz LAK
9,615,434.5903
1 Tesla(TSLAON) uz LKR
රු134,807.2418
1 Tesla(TSLAON) uz MDL
L7,492.7314
1 Tesla(TSLAON) uz MGA
Ar1,983,450.733
1 Tesla(TSLAON) uz MOP
P3,538.48
1 Tesla(TSLAON) uz MVR
6,811.574
1 Tesla(TSLAON) uz MWK
MK767,898.8141
1 Tesla(TSLAON) uz MZN
MT28,285.7245
1 Tesla(TSLAON) uz NPR
रु62,746.0966
1 Tesla(TSLAON) uz PYG
3,136,862.52
1 Tesla(TSLAON) uz RWF
Fr640,907.19
1 Tesla(TSLAON) uz SBD
$3,640.2113
1 Tesla(TSLAON) uz SCR
6,267.5327
1 Tesla(TSLAON) uz SRD
$17,028.935
1 Tesla(TSLAON) uz SVC
$3,870.2125
1 Tesla(TSLAON) uz SZL
L7,656.3861
1 Tesla(TSLAON) uz TMT
m1,552.5081
1 Tesla(TSLAON) uz TND
د.ت1,297.29523
1 Tesla(TSLAON) uz TTD
$2,998.8618
1 Tesla(TSLAON) uz UGX
Sh1,541,008.04
1 Tesla(TSLAON) uz XAF
Fr252,559.01
1 Tesla(TSLAON) uz XCD
$1,194.237
1 Tesla(TSLAON) uz XOF
Fr252,559.01
1 Tesla(TSLAON) uz XPF
Fr45,557.93
1 Tesla(TSLAON) uz BWP
P5,971.185
1 Tesla(TSLAON) uz BZD
$889.0431
1 Tesla(TSLAON) uz CVE
$42,625.4147
1 Tesla(TSLAON) uz DJF
Fr78,288.87
1 Tesla(TSLAON) uz DOP
$28,418.4175
1 Tesla(TSLAON) uz DZD
د.ج57,770.1091
1 Tesla(TSLAON) uz FJD
$1,008.4668
1 Tesla(TSLAON) uz GNF
Fr3,845,885.45
1 Tesla(TSLAON) uz GTQ
Q3,388.0946
1 Tesla(TSLAON) uz GYD
$92,531.252
1 Tesla(TSLAON) uz ISK
kr56,173.37

Tesla resurss

Dziļākai izpratnei par Tesla, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Tesla vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Tesla

Kāda ir Tesla (TSLAON) vērtība šodien?
Reāllaika TSLAON cena USD ir 442.31 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TSLAON uz USD cena?
Pašreizējā TSLAON uz USD cena ir $ 442.31. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tesla tirgus maksimums?
TSLAON tirgus maksimums ir $ 4.73M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TSLAON apjoms apgrozībā?
TSLAON apjoms apgrozībā ir 10.70K USD.
Kāda bija TSLAON vēsturiski augstākā cena?
TSLAON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 473.8661895239948 USD apmērā.
Kāda bija TSLAON vēsturiski zemākā cena?
TSLAON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 329.3669085162907 USD.
Kāds ir TSLAON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TSLAON tirdzniecības apjoms ir $ 61.41K USD.
Vai TSLAON šogad kāps augstāk?
TSLAON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TSLAON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:23 (UTC+8)

Tesla (TSLAON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TSLAON uz USD kalkulators

Summa

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 442.31 USD

Tirgot TSLAON

TSLAON/USDT
$442.31
$442.31$442.31
-2.55%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,120.00
$100,120.00$100,120.00

-2.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.19
$3,183.19$3,183.19

-9.23%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.56
$151.56$151.56

-6.14%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1338
$2.1338$2.1338

-6.49%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,120.00
$100,120.00$100,120.00

-2.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.19
$3,183.19$3,183.19

-9.23%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1338
$2.1338$2.1338

-6.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.56
$151.56$151.56

-6.14%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15728
$0.15728$0.15728

-4.05%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34645
$0.34645$0.34645

+2,158.47%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.0679
$3.0679$3.0679

+1,945.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000218
$0.000000000218$0.000000000218

+153.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%