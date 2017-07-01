Tron (TRX) tokenomika
Tron (TRX) informācija
TRON: Centralizējiet Tīmekli TRON ir veltīts infrastruktūras izveidei, kas ļauj izveidot patiešām decentralizētu internetu. TRON protokols ir viens no lielākajiem blokķēdes bāzes operētajiem sistēmām pasaulē, kas piedāvā mērogojamību, augstu pieejamību un augstu pārstrādes jaudu, kas kalpo kā pamats visiem decentralizētajiem lietojumprogrammām TRON ekosistēmā. Tajā pašā laikā tas nodrošina labāku saderību ar Ethereum gudro līgumu caur inovatīvu, spraudņveidīgu gudro līgumu platformu. Kopš 2018. gada 24. jūlija TRON ieguva uzņēmumu BitTorrent Inc., kas ir Interneta tehnoloģiju uzņēmums ar galveno biroju Sanfrancisko. Tas izstrādā sadalītās tehnoloģijas, kas efektīvi mērojas, uztur inteliģenci pie malām un ļauj izveidotājiem un lietotājiem kontroli pār saturu un datiem. Katru mēnesi vairāk nekā 170 miljoni cilvēku izmanto BitTorrent Inc. izstrādātas produkcijas. Šīs protokoli nes līdzi pat 40% no pasaules interneta satiksmes ikdienas bāzē. Tagad TRON ir viena no lielākajām blokķēdes bāzes operētajām sistēmām pasaulē, kurā ir vairāk nekā 100 miljoni lietotāju.
Tron (TRX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Tron (TRX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta Tron (TRX) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti TRX tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
- Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
- No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.
Allocation Mechanism
The initial TRX token supply was distributed as follows:
|Allocation Recipient
|Percentage of Total
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Notes
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Public ICO
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Private investors
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Team/Advisors
- All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
- No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.
Usage and Incentive Mechanism
TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:
- Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
- Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
- Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
- Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
- No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
- Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
|Usage/Incentives
|Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
|Locking
|Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
|Unlocking
|All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period
Additional Insights
- Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
- Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
- DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.
References for Further Reading
- TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
- TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
- DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama
This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.
Tron (TRX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Tron (TRX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRX tokenomiku, uzzini TRX tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.